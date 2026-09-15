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Yaşam

Klip çekiminde korku dolu anlar! At üzerine geldi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu

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Osmaniye’de klip çekiminde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. 14 senedir güvenlik görevlisi olarak çalışan aynı zamanda müzisyenlik yapan Yaşar Öksüz, klip çekiminde üzerine atın gelmesiyle korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

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Osmaniye’de güvenlik görevlisi olarak çalışan aynı zamanda müzisyenlik de yapan Yaşar Öksüz, klip çekiminde korku dolu anlar yaşadı.

Yeğeni tarafından yazılan "Yaralı Yüreğim" adlı eseri seslendiren Öksüz, hatıra olması amacıyla Osmaniye’de kamera karşısına geçti. Çekim anında bir atın üzerine doğru geldiğini fark eden Öksüz, hızla kaçarak uzaklaştı. Öksüz’ün o anları ise kameralara yansıdı.

Klip çekiminde korku dolu anlar! At üzerine geldi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu
Başlık ResmiKlip çekiminde korku dolu anlar! At üzerine geldi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu
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“KLİP ÇIKMADAN BENİ MEŞHUR ETTİ"

Görüntülerin yönetmen arkadaşının sosyal medya hesabında paylaşıldığını belirten Öksüz "Videonun sosyal medyaya yüklendiğinden haberim yoktu. Şehir dışındaki arkadaşlarım arayıp videoyu gördüklerini söyleyince haberim oldu. O da hoşuma gitti. Klip çıkmadan yaşadığım olay beni meşhur etti" dedi.

Klip çekiminde korku dolu anlar! At üzerine geldi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu
Başlık ResmiKlip çekiminde korku dolu anlar! At üzerine geldi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu

“HEDİYE ETTİ, BEN DE OKUDUM”

Öksüz, müziğe olan ilgisini ise şöyle anlattı:

Mesleğim güvenlik görevlisi. Kamu kurumunda çalışıyorum, 13-14 senedir çalışıyorum. Ayrıca müzisyenlik de yapıyorum ekstra olarak. Yani müzik benim hobim, müziği seviyorum. Yaklaşık 20 senedir yapıyorum bu işi, sıra gecelerinde, düğünlerde yapıyoruz. Bugüne kadar benim bir eserim yok. Benim yeğenim sağ olsun bana bir eser verdi. ‘Yaralı Yüreğim’ diye bir eser bana hediye etti. Hani sesimin güzel olduğu için bana hediye etmek istedi. Ben de kabul ettim ve okudum.

Klip çekiminde korku dolu anlar! At üzerine geldi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu
Başlık ResmiKlip çekiminde korku dolu anlar! At üzerine geldi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu

“AT KAMERANIN ÇUBUĞUNU DEĞNEK ZANNETTİ”

Öksüz “Bizi çekerken kameranın çubuğunu değnek zannetti at. O da ürkünce benim üzerime geldi. Ben de o an bir refleksle sağ tarafa kendimi attım. Bu da klip yayınlanmadan olay oldu. Bu da ayrıca hoşuma gitti. Vatandaşların ilgisinden de ben memnun oldum” dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye
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