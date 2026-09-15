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52 havalimanının dijital rehberi "cep"te! Aylık 2 GB ücretsiz internet de var

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52 havalimanının dijital rehberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebildiğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim Mobil Uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Ekim 2020’de kamuoyuna tanıtılan Uçuş Rehberim’in iOS ve Android işletim sistemlerinde hizmet verdiğini belirterek uygulamanın yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını dijital ortamda tek noktadan karşılamayı amaçladığını söyledi.

UÇUŞLAR ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Uraloğlu, yolcuların seyahatleri başlamadan uçuşlarına ilişkin bilgilere cep telefonlarından erişebildiğini kaydetti. Uraloğlu, “Uçuş takip özelliği ve anlık bildirimlerle yolcularımız uçuşlarına ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Uçuş Rehberim’in bugüne kadar 623 binden fazla indirildiğini belirten Uraloğlu, uygulamayla uçuş bilgilerinin yanı sıra havalimanındaki yolculuğu kolaylaştıran hizmetlerin de kullanıcıların erişimine sunulduğunu kaydetti.

52 havalimanının dijital rehberi cep te! Aylık 2 GB ücretsiz internet de var
Başlık Resmi52 havalimanının dijital rehberi cep te! Aylık 2 GB ücretsiz internet de var

52 HAVALİMANINDA İNTERAKTİF HARİTA

Uraloğlu, 52 havalimanının kat planları baz alınarak hazırlanan interaktif haritalarla yolculara havalimanı içerisinde navigasyon imkânı sağlandığını bildirdi.

Uraloğlu, “52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcularımız ‘Kapıya Git’ özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor. Böylece havalimanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor.” dedi.

52 havalimanının dijital rehberi cep te! Aylık 2 GB ücretsiz internet de var
Başlık Resmi52 havalimanının dijital rehberi cep te! Aylık 2 GB ücretsiz internet de var

“ARACIM NEREDE?” İLE PARK YERİ CEP TELEFONUNDA

Uçuş Rehberim’in otopark kullanımını kolaylaştıran özellikler de sunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “Havalimanına aracıyla gelen yolcularımız ‘Aracım Nerede?’ hizmetiyle araçlarının konumunu fotoğrafıyla birlikte kaydedebiliyor ve dönüşlerinde araçlarını bıraktıkları noktaya kolaylıkla ulaşabiliyor.” diye konuştu.

Uraloğlu, uygulama üzerinden havalimanlarına ilişkin ulaşım bilgilerinin de görüntülenebildiğini bildirdi.

52 havalimanının dijital rehberi cep te! Aylık 2 GB ücretsiz internet de var
Başlık Resmi52 havalimanının dijital rehberi cep te! Aylık 2 GB ücretsiz internet de var

AYLIK 2 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Uçuş Rehberim kullanıcılarına ücretsiz internet hizmeti de sunduklarını belirten Uraloğlu, “DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda uygulama kullanıcılarımıza aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkânı sağlıyoruz. Yolcularımız bu hizmetten havalimanlarımızın iç ve dış hatlar, gelen ve giden yolcu alanları ile kara ve hava tarafındaki bölümlerinde yararlanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER “ÇEK-GÖNDER” İLE İLETİLEBİLİYOR

Uraloğlu, yolcuların “Çek-Gönder” hizmeti aracılığıyla havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini hızlı bir şekilde DHMİ’ye iletebildiklerini belirterek memnuniyet anketleri üzerinden de geri bildirimde bulunabildiklerini söyledi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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