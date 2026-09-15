Suudi Arabistan'da yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapılarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapıldı. Yetkililerin, halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Suudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

İKİNCİ KEZ ALARMA GEÇTİLER

Üç kente yönelik güvenlik uyarısı, sabah saatlerinde yapılan saldırı alarmının ardından geldi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı açıklamada Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illerinin yanı sıra Ebha kenti ile Cazan bölgesinde muhtemel acil durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Yetkililer, bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin korunması için acil durum prosedürlerine uymaları gerektiğini belirtti. Açıklamada ayrıca vatandaşlardan, yetkili makamlar tarafından yapılacak duyuru, talimat ve uyarıları yakından takip etmeleri istendi.

Suudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

YEMEN’DEKİ HUSİLERE HAVA SALDIRISI

Husilere ait El-Mesira televizyonu, Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Taiz vilayetindeki Zubab ve Makbene bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Suudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN’I HEDEF ALAN SALDIRILARINDA 13 KİŞİ YARALANMIŞTI

Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar son günlerde şiddetlenmiş, Husiler de Suudi Arabistan'a çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlemişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan son açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan dünkü saldırılarında 13 sivilin yaralandığı, 7 ev ve 2 aracın hasar gördüğü bildirilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası