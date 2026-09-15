Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Suudi Arabistan'da yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Suudi Arabistan'da yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapılarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölgeye saldırı uyarısı yapıldı. Yetkililerin, halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Suudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler
Başlık ResmiSuudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

İKİNCİ KEZ ALARMA GEÇTİLER

Üç kente yönelik güvenlik uyarısı, sabah saatlerinde yapılan saldırı alarmının ardından geldi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı açıklamada Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illerinin yanı sıra Ebha kenti ile Cazan bölgesinde muhtemel acil durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Yetkililer, bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin korunması için acil durum prosedürlerine uymaları gerektiğini belirtti. Açıklamada ayrıca vatandaşlardan, yetkili makamlar tarafından yapılacak duyuru, talimat ve uyarıları yakından takip etmeleri istendi.

Suudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler
Başlık ResmiSuudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

YEMEN’DEKİ HUSİLERE HAVA SALDIRISI

Husilere ait El-Mesira televizyonu, Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’in Taiz vilayetindeki Zubab ve Makbene bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Suudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler
Başlık ResmiSuudi Arabistanda yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler

HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN’I HEDEF ALAN SALDIRILARINDA 13 KİŞİ YARALANMIŞTI

Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar son günlerde şiddetlenmiş, Husiler de Suudi Arabistan'a çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlemişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan son açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan dünkü saldırılarında 13 sivilin yaralandığı, 7 ev ve 2 aracın hasar gördüğü bildirilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Suudi Arabistan
DÜNYA

Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
"ÇİP GELİŞTİRİYOR AMA..."
Ünlü CEO'ya sürpriz telefon: Salonu kahkahaya boğdu
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
Polis durdurdu, aracındaki sır ortaya çıktı
"HAZIRLIKSIZ YAKALANABİLİRİZ!"
Bill Gates'ten korkutan yapay zekâ sözleri
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
İLK KEZ DUYURDULAR!
İLK KEZ DUYURDULAR!
ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Klip çekiminde korku dolu anlar! At üzerine geldi, ezilmekten saniyelerle kurtuldu
Klip çekiminde korku dolu anlar!
Kaydet
Türkiye'den Filistin'e kültürel işbirliği mesajı! Bakan Ersoy: Ortak projeler geliştirmekte kararlıyız
Türkiye'den Filistin'e kültürel işbirliği mesajı! Bakan Ersoy: Ortak projeler geliştirmekte kararlıyız
Kaydet
52 havalimanının dijital rehberi
52 havalimanının dijital rehberi "cep"te!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.