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Dünya

Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı

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Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ile Cazan bölgesinde muhtemel tehlikelere karşı alarm verildiği bildirildi.

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Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

TEHLİKEYLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının ve yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesindeki tehlikenin sona erdiği belirtildi.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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