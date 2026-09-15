Faili meçhullere teknoloji darbesi! Yılların sessizliğini küçük deliller bozdu

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in göreve gelmesinin ardından nisan ayında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır sonuç alınamayan cinayet dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Beş ayda 46 dosya çözüldü. Eski dosyalar, yeni teknolojiyle değerlendiriliyor.

DNA ve biyolojik bulguların yanı sıra HTS, baz ve PTS kayıtları, dijital hareketler ve saha araştırmaları inceleniyor. İzmaritteki tükürükten tırnak altındaki biyolojik örneğe, araçtan kopan boya parçasından far kırıklarına kadar önemsiz görülen deliller yeniden mercek altına alınıyor. Küçük ayrıntılar, teknolojik metodlarla cinayetleri çözen kritik delillere dönüşüyor.

- 15 yıl sonra cinayet çözüldü: Muş’ta 2011’de öldürülen Felemez Kulaç’ın dosyası HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla aydınlatıldı. Kan davası bağlantılı cinayette 11 şüpheli gözaltına alındı.

- Katilleri tırnaklar ele verdi: Antalya’da 2011 ve 2012’de işlenen üç cinayet, tırnaktaki DNA sayesinde çözüldü. İki kişi tutuklandı.

- Altı far parçası şüpheli aracı buldu: Bursa’da 7 yaşındaki Medine Kesmeni’nin ölümüyle ilgili altı far parçası incelendi. PTS ve baz kayıtlarıyla

araca ulaşıldı, bir kişi tutuklandı.

- Sigara izmariti katili ele verdi: Diyarbakır’da 2016’da öldürülen Mehmet Emin Karaalp’in dosyasında olay yerindeki 4 sigara izmaritinden DNA elde edildi. 8 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı.

- 144 kayıp kadın dosyası tarandı: Diyarbakır’da 2013’te kaybolan Dilek Kalkan’ın kemikleri DNA ile teşhis edildi. Eski HTS ve baz kayıtları incelendi, 7 şüpheli için yakalama kararı çıktı.

- 36 kurumdan dijital iz sürüldü: Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel için telefon, banka, sosyal medya ve konum kayıtları incelendi. Şüphelilerin telefonlarını aynı anda kapatması ve çelişkili ifadeler önemli delil oldu. Cinayet suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

| Kaynak: BERAT TEMİZ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: BERAT TEMİZ

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