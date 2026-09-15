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Yalova'da kayıp öğretmenden acı haber! Cansız bedeni bulundu

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Yalova'da kayıp öğretmenden acı haber! Cansız bedeni bulundu

Yalova'da matematik öğretmeni olarak görev yapan ve kendisinden haber alınamayan İlhan Algınkaplan'ın cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu.

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Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan İlhan Algınkaplan (43), eğitim döneminin ilk ders günü okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp gezeceğini bildirdi.

Babasına ait otomobille İznik Gölü kıyısına gelen Algınkaplan'dan bir daha haber alınamayınca yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Yalovada kayıp öğretmenden acı haber! Cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiYalovada kayıp öğretmenden acı haber! Cansız bedeni bulundu

Algınkaplan'ın kullandığı otomobilin İznik Gölü Orhangazi sahilinde bulunması üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri termal dron ile havadan, polis dalgıç ekipleri de İznik Gölü'nde arama yaptı. İznik Gölü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı da gölde arama çalışması gerçekleştirdi.

Yalovada kayıp öğretmenden acı haber! Cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiYalovada kayıp öğretmenden acı haber! Cansız bedeni bulundu

CESEDİ BULUNDU

Polis dalgıç ekipleri, sahilden 50 metre açıkta öğretmenin cansız bedenine ulaştı. Algınkaplan'ın cesedi, sudan çıkartılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne Hatice ile baba Sadettin Algınkaplan da oğullarının cenazesinin sudan çıkarıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Sadettin Algınkaplan, yaptığı açıklamada oğlunun sabah okula gittiğini, okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp biraz gezeceğini söylediğini aktardı.

Algınkaplan, saat 11.00'den beri oğlundan haber alamadıklarını belirterek, "Sonra merak ettik. O bizden ayrı yaşıyor. Yedek anahtar vardı. Evine gittik, evde de yok. En son İznik Gölü civarında olduğunu öğrendik. Biz de onun üzerine arabaya atladık, geldik. Otomobili görünce jandarmayı aradık, jandarma geldi. Az ilerde eşyalarını buldular. Telefonu, arabanın anahtarı oradaydı. Denizin kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan denize girmiş yani görünen o. Yalnız mı geldi? Yanında başkası var mıydı? Onu bilmiyoruz yani. Çünkü bir daha haber alamadık." dedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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