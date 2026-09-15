Temyiz başvurusu geri çekildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının temyiz sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kurultay davasında temyiz başvurusundan feragat ettiklerini açıkladı. Sarı, kararın olağan kurultay sürecinin gecikmemesi ve partinin yeni döneme hızla geçebilmesi amacıyla alındığını belirtti.

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MYK toplantısında olağan kongre takviminin açıklanmasının ardından temyiz sürecinin uzamasının yeni kongre sürecini geciktirebileceğinin değerlendirildiğini ifade eden Sarı, bu nedenle CHP adına yapılan temyiz başvurusundan feragat edilmesine karar verildiğini bildirdi.

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