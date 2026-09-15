Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstifa seçeneği masada! Yavaş için kritik tarih eylül sonu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İstifa seçeneği masada! Yavaş için kritik tarih eylül sonu

CHP ile Yeni Parti arasında tercihte bulunmayarak denge siyaseti izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için kritik süreç başladı. CHP yönetiminin “aidiyet” ısrarını sürdürdüğü Yavaş’ın, eylül sonunda yapılacak belediye başkanları toplantısı öncesinde karar vermesi bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” açıklamasına karşı CHP yönetimi, tarafsız tutumun uzun vadede sürdürülemeyeceği görüşünde.

ÖNERİLEN HABERLER
Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında! "Yavaş’ı aday olarak önerebiliriz"
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu yeni masa hazırlığında! "Yavaş’ı aday olarak önerebiliriz"

Bazı CHP’liler Yavaş’ın tercih yapması gerektiğini savunurken, parti içinde “aidiyet” ısrarının doğru olmadığını düşünenler de bulunuyor. Yavaş’ın Ankara’da yüzde 60’a yakın oy almasının yalnızca CHP seçmeninin desteğiyle açıklanamayacağını belirten kurmaylar, “O oy sadece CHP’nin oyu değildi. Bağımsız kalmayı tercih etse bile eleştirmemek gerekir” görüşünü dile getiriyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu gazetemize konuştu: Mansur Yavaş
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu gazetemize konuştu: Mansur Yavaş'ın katılmaması kırgınlık oluşturmadı

25-27 Eylül’deki CHP kampının ardından belediye başkanları toplantısı yapılacak. Baskının sürmesi hâlinde Yavaş’ın toplantı öncesinde CHP’den istifa ederek bağımsız kalma seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
ESNAF
ESNAF "MECBURUZ" DİYOR!
Online platformlar işletme kârına ortak
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Guardiola ve Flick’i geride bıraktı
FAİLİ MEÇHULLERE TEKNOLOJİ DARBESİ!
FAİLİ MEÇHULLERE TEKNOLOJİ DARBESİ!
Yılların sessizliğini küçük deliller bozdu
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
Siyasi hesabı neden hâlâ belirsiz?
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
Hürmüz'den geçen süper tanker mayına çarptı!
"GÜZEL GELİŞMELER VAR"
Mekke Antlaşması için dikkat çeken mesaj
ÇİFT İDDİALARI DOĞRULADI
ÇİFT İDDİALARI DOĞRULADI
Trump'ın oğlunun düğününü Rus oligark yapmış!
OKULLARDA YENİ DÖNEM
OKULLARDA YENİ DÖNEM
31 bin görevli ilk kez bahçelerde görev alacak
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
Gaziantep FK'ya takıldı, zirveyle fark 6'ya çıktı
ALTIN MI, GAYRİMENKUL MÜ?
ALTIN MI, GAYRİMENKUL MÜ?
Uzman isimden dikkat çeken analiz
"KADROSU YETERSİZ"
Serdar Dursun'dan gündem olacak F.Bahçe sözleri
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
ÇAĞLA ÖZ TUTUKLANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme!
"BU ŞEHRE YAKIŞMIYOR"
İsmail Kartal maç sonu isyan etti
TRUMP DEVREYE GİRDİ!
TRUMP DEVREYE GİRDİ!
Rusya ve Ukrayna anlaştı!
TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR
Icardi'nin geri dönüş hayaline engel
KAZA DEĞİL
KAZA DEĞİL "OLASI KAST"
17 yaşındaki Tuana Elif'in ölümünde karar çıktı
"FAVORİ AMA DİKKATLİ OLUN!"
Fransa'dan Beşiktaş ve Greenwood itirafı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Faili meçhullere teknoloji darbesi! Yılların sessizliğini küçük deliller bozdu
Faili meçhullere teknoloji darbesi! Yılların sessizliğini küçük deliller bozdu
Kaydet
Somali’de tarihî hazırlık! Denizde başladı uzaya uzanıyor
Somali’de tarihî hazırlık! Denizde başladı uzaya uzanıyor
Kaydet
Bakan Fidan, yüklü bir dosya ile gidiyor! Bakü'ye kritik ziyaret
Bakan Fidan, Bakü'ye yüklü bir dosya ile gidiyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.