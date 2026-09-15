İstifa seçeneği masada! Yavaş için kritik tarih eylül sonu

CHP ile Yeni Parti arasında tercihte bulunmayarak denge siyaseti izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için kritik süreç başladı. CHP yönetiminin “aidiyet” ısrarını sürdürdüğü Yavaş’ın, eylül sonunda yapılacak belediye başkanları toplantısı öncesinde karar vermesi bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır” açıklamasına karşı CHP yönetimi, tarafsız tutumun uzun vadede sürdürülemeyeceği görüşünde.

Bazı CHP’liler Yavaş’ın tercih yapması gerektiğini savunurken, parti içinde “aidiyet” ısrarının doğru olmadığını düşünenler de bulunuyor. Yavaş’ın Ankara’da yüzde 60’a yakın oy almasının yalnızca CHP seçmeninin desteğiyle açıklanamayacağını belirten kurmaylar, “O oy sadece CHP’nin oyu değildi. Bağımsız kalmayı tercih etse bile eleştirmemek gerekir” görüşünü dile getiriyor.

25-27 Eylül’deki CHP kampının ardından belediye başkanları toplantısı yapılacak. Baskının sürmesi hâlinde Yavaş’ın toplantı öncesinde CHP’den istifa ederek bağımsız kalma seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası