Altını bozdurup ev almak mantıklı mı? Uzman isimden dikkat çeken analiz

Gayrimenkul Uzmanı Mert Başaran, altın ve konut piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altının son 2 yılda dolar bazında yüzde 200 yükseldiğini belirten Başaran, önümüzdeki 6 ayda altının yatay seyredeceğini öngörerek, “Altını olan gayrimenkule yatırmalı” dedi.

Gayrimenkul Uzmanı Mert Başaran, TGRT Haber'de yayınlanan Emlak Dünyası programında altın ve konut piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altının son dönemde hızlı yükseldiğine dikkat çeken Başaran, önümüzdeki 6 ayda değerli metalin yatay seyredeceğini öngördü. Başaran, “Yıllık ortalaması altının dolar bazında yüzde 10'dur. Son 2 yılda yüzde 200 yaptı dolar bazında. Dünyada çok ciddi bir artış yaptı altın. Dolayısıyla önümüzdeki altı ay biraz böyle yatay gidebilir, biraz dinlenebilir. Bu anormal bir durum değildir. TL bazında biraz ufak ufak artabilir ama çok büyük bir artış olmayabilir. Dolayısıyla altın biraz yapması gerekeni çok hızlı yaptı, biraz yoruldu” ifadelerini kullandı.

"ALTINI OLAN GAYRİMENKULE YATIRMALI"

“Altını olanlar bozdurup ev alsın mı? Yoksa hala beklemede olanlar var” sorusunu cevaplayan Başaran, konutun barınma ihtiyacını karşılaması açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başaran, “Altın görece olarak evet iyi ama altın barınma ihtiyacını karşılayamıyor. Orada şeye bakmak lazım. Ev ihtiyacın varsa veya çocuğunun ev ihtiyacı varsa... Veya mesela çocuğu şehir dışına çıkanlar oluyor, ülke dışına çıkanlar oluyor. Mümkün olduğu kadar ihtiyacın kadarıyla ufak da olsa bir yer alabiliyorsan iyi” dedi.

Mert Başaran

Kira maliyetlerine de dikkat çeken Başaran, şöyle devam etti:

“Şöyle düşünün, çünkü bak, 4 yıl çocuğun okula geldi buraya. 4 yıl kaldı. Ayda 30 bin lira, 40 bin lira kira versen, yılda eder 500 bin lira. 4 yılda eder 2 milyon lira neredeyse. Onun yerine git 2-3 milyona da olsa bir tane ev almaya çalış alabiliyorsan en azından o çocuk yarın bir gün İstanbul'da tekrar kalırsa bir evi olur. Başka şehirde kalırsa tekrar evi olur.”

Başaran, altından konuta geçiş konusunda ise dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

“Bir tarafta çok altın arttı, bir tarafta konut piyasası faizlerin düşüşünü bekliyor ve orada bir artış bekliyorken, altından çıkıp konuta girenler bence bu dönemde biraz mantıklı bir hareket yapmış olabilirler.”

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"FAİZLER YÜKSEKKEN ALINIR"

Konut alımı için zamanlamaya da değinen Başaran, faizlerin yüksek olduğu dönemde alım yapılması gerektiğini savundu.

Başaran, “Mal ne zaman alınır? Faizler yüksekken alınır. Ama mesela 3 ay sonra, mesela faiz düşüşü konuşuluyor. Faiz 2 kez düşerse, 2 tane faiz düşüşü olursa aynı rakamlara bulamayacağız” diye konuştu.

Seçim öncesinde faizlerin düşebileceğini öngören Başaran, böyle bir durumda konut fiyatlarında ciddi artış yaşanabileceğini belirtti.

“Ben seçimden önce 27-26 ile belki seçime girebiliriz diyorum. Eğer öyle bir şey olursa, seçim öncesinde bu olursa tabii konutta da ciddi artış olabilir öyle bir dönemde” diyen Başaran, faizlerin ekonomi üzerindeki etkisine de dikkat çekti.

"FAİZ ÖYLE BİR BELADIR Kİ BÜTÜN SEKTÖRLERİ DURDURUR"

Faizlerin düşmesi gerektiğini savunan Başaran, mevcut ekonomik koşulların faiz indirimi açısından zorluk oluşturduğunu ifade etti.

Başaran, “Faiz öyle bir beladır ki bütün üretimi mahveder, faiz öyle bir beladır ki bütün sektörleri durdurur, faizin inmesi lazım, indiği zaman rahatlayacağız ama ben seçim öncesi bir faiz inişi görmeyi bekliyorum, normalde çoktan olacaktı ama bu savaş çok etkiledi” dedi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin de faiz indirimlerini zorlaştırdığını belirten Başaran, “Sen şimdi petrol 65'ten bu kadar arttıktan sonra 90'lara 95'e geldikten sonra faiz indirmek de o kadar kolay değil ki, enflasyonda ciddi bir artış yapıyor bu. Dolayısıyla zor bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

Başaran, değerlendirmesinin sonunda dünyada yaşanan savaşlar, pandemi ve diğer krizlerin ekonomiler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Allah herkese sabır versin. Yani arka arkaya bir sürü felaket. Pandemiden beri felaketler bitmiyor” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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