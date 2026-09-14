Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. İsmail Kartal'ın ekibi, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında İsmail Kartal'ın liderliğinde Fenerbahçe, deplasmanda Orhan Ak'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

GAZİANTEP FK 0-0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.

FENERBAHÇE 6 PUANDA

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı

GAZİANTEP FK'NIN 7 PUANI VAR

Gaziantep FK iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

Rakip fileleri 7 kez havalandıran Gaziantep ekibi, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE MAÇA HAZIR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün Gaziantep'e gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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