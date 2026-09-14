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Dünya

BRICS aile fotoğrafında sıra krizi! Modi çekince Putin dengesini kaybetti

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BRICS aile fotoğrafında sıra krizi! Modi çekince Putin dengesini kaybetti

BRICS zirvesinin resmi programından çok, liderlerin grup fotoğrafı öncesinde yaşadığı anlar konuşuldu. 

Fotoğraf çekimi için alana gelen liderler birkaç kez yer değiştirirken kameraların önünde kısa süreli bir karışıklık yaşandı.

BRICS aile fotoğrafında sıra krizi! Modi çekince Putin dengesini kaybetti

PUTİN KADRAJIN ORTASINA İLERLEDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in diğer liderlerle birlikte yerini aradığı ve fotoğraf karesinin merkezine doğru ilerlediği görüldü.

BRICS aile fotoğrafında sıra krizi! Modi çekince Putin dengesini kaybetti

Bazı yabancı medya kuruluşları, Putin'in İran Cumhurbaşkanı'nın yanında kalmaktan kaçınmaya çalıştığını ve bu sırada İranlı lidere bakmadığını da iddia etti.

BRICS aile fotoğrafında sıra krizi! Modi çekince Putin dengesini kaybetti

MODİ ELİNDEN ÇEKTİ, PUTİN DENGESİNİ KAYBETTİ

Fotoğraf çekimi öncesindeki en ilginç an ise Hindistan Başbakanı Modi ile Putin arasında yaşandı.

 

BRICS aile fotoğrafında sıra krizi! Modi çekince Putin dengesini kaybetti

Modi, Putin'in elinden tutarak kendisine doğru çekmeye çalıştı.

Tam o esnada dengesini kaybeden Putin kısa süreliğine sendeledi. 

Rus lider, ardından dengesini yeniden sağlayarak grup fotoğrafı için yerini aldı.

BRICS aile fotoğrafında sıra krizi! Modi çekince Putin dengesini kaybetti

GRUP FOTOĞRAFI ZOR DA OLSA ÇEKİLDİ

Liderlerin birkaç kez pozisyon değiştirmesinin ardından sıralama tamamlandı ve BRICS aile fotoğrafı çekildi. Kısa süreli karışıklık ve Putin ile Modi arasında yaşanan anlar ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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