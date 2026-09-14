BRICS aile fotoğrafında sıra krizi! Modi çekince Putin dengesini kaybetti

GRUP FOTOĞRAFI ZOR DA OLSA ÇEKİLDİ

Liderlerin birkaç kez pozisyon değiştirmesinin ardından sıralama tamamlandı ve BRICS aile fotoğrafı çekildi. Kısa süreli karışıklık ve Putin ile Modi arasında yaşanan anlar ise sosyal medyada hızla yayıldı.