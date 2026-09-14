Müstehcen içerik soruşturmasında yeni gelişme! 58 hesap için erişim engeli

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, müstehcen içerikli paylaşımlar yaptıkları ve devam eden adli soruşturmaları hedef gösterdikleri belirtilen 48 X hesabı, 10 Instagram hesabı ve 1 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, X hesapları, diğer sosyal medya ağları ve internet siteleri üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında başsavcılık, söz konusu paylaşımların ülke içindeki genel kamu düzeninin bozulmasına yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu. Başsavcılık, paylaşımları yapan sosyal medya hesaplarına, diğer ağlara ve internet sitelerine ait URL adreslerine erişimin engellenmesini ve içeriklerin yayından kaldırılmasını talep etti.

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58 SOSYAL MEDYA HESABINA ENGEL

Talebi değerlendiren Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, 48 X hesabı, 10 Instagram hesabı ve 1 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi. Hakimlik ayrıca söz konusu içeriklerin yayından çıkarılmasına hükmetti.

Kararın gereğinin yapılması için bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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