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Müstehcenlik soruşturmasında 184 hesaba erişim engeli

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Müstehcenlik soruşturmasında 184 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine ve söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, müstehcen nitelikte içeriklerin yer aldığı değerlendirilen sosyal medya hesapları incelemeye alındı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında tespit edilen hesaplara yönelik erişimin engellenmesi ve ilgili içeriklerin platformlardan çıkarılması için mahkemeye başvurdu.

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184 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, toplam 184 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine ve soruşturmaya konu içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme kararında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesine dayanıldı. Kararın, suçun ve suç işlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Kararın uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesine karar verildi.

Öte yandan, mahkeme kararına karşı İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebileceği bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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