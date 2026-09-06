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Dünya

Yeni yasa yanlış anlaşıldı! Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler: Görenler şaşkına döndü

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Yeni yasa yanlış anlaşıldı! Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler: Görenler şaşkına döndü

Rusya'da hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik yeni düzenleme ilginç görüntülere sahne oldu.

Uygulamayı yanlış anlayan bazı vatandaşlar, tavuk ve horozlarını kucaklarına alarak kamu hizmet merkezlerine gitti.
 

Yeni yasa yanlış anlaşıldı! Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler: Görenler şaşkına döndü

Sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı vatandaşların canlı tavuk ve horozlarıyla Çok Amaçlı Merkezlere (MFC) gittiği, sıra numarası alarak bankoların önünde beklediği görüldü. 

Yeni yasa yanlış anlaşıldı! Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler: Görenler şaşkına döndü

"TAVUK ÖLÜRSE POLİSİ Mİ ÇAĞIRMALIYIZ? "

Yeni düzenlemeyi tiye alan sosyal medya kullanıcıları bürokrasi üzerinden espriler yaptı. Bir tavuk sahibi şu ifadeleri kullandı:

"Peki bir tavuk ölürse soruşturma açması için polisi mi çağırmalıyız? Ya nitelikli cinayetse?"

Başka kullanıcılar ise tavuklar için ölüm belgesi gerekip gerekmediğini ve dünyaya gelen civcivler için devlet yardımı verilip verilmeyeceğini esprili bir dille sordu.

Yeni yasa yanlış anlaşıldı! Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler: Görenler şaşkına döndü

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Yaşanan kafa karışıklığının ardından Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi Rosselhoznadzor, tavukların kayıt işlemi için kamu hizmet merkezlerine götürülmesine gerek olmadığını açıkladı.

Kayıt işlemi MFC'lerde değil, bölgesel veterinerlik hizmetleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Veteriner görevlileri kümes veya tesisi ziyaret ederek hayvanları sayıyor ve kayıt bilgilerini federal sisteme işliyor.

Yeni yasa yanlış anlaşıldı! Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler: Görenler şaşkına döndü

HER TAVUĞA AYRI "PASAPORT" VERİLMEYECEK

Düzenlemeye göre tavuk, ördek, kaz, hindi, beç tavuğu, bıldırcın ve devekuşu gibi kümes hayvanları grup halinde kayıt altına alınıyor.

Her tavuğa ayrı bir kimlik veya "pasaport" verilmiyor. Bunun yerine kümes ya da sürünün tamamına ortak bir kimlik numarası atanıyor ve barınak kayıt altına alınıyor.

Yeni yasa yanlış anlaşıldı! Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler: Görenler şaşkına döndü

10'DAN FAZLA TAVUĞU OLANLARI İLGİLENDİRİYOR

Yeni uygulama kapsamında 10'dan fazla kümes hayvanı bulunan işletme ve yetiştiricilerin kayıt yükümlülüğü 1 Eylül 2026 itibarıyla devreye girdi. Daha küçük kümesler için ise süre 1 Eylül 2029'a kadar uzanıyor.

Yetkililer uygulamanın bulaşıcı hayvan hastalıklarını takip etmek, salgınları kontrol altına almak ve gıda zincirine giren hayvansal ürünlerin kaynağını izleyebilmek amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

Kurallara uymayan bireylere bin rubleye, ticari kuruluşlara ise 20 bin rubleye kadar para cezası uygulanabilecek.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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