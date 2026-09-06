Yeni yasa yanlış anlaşıldı! Tavuklarını giydirip devlet dairesine götürdüler: Görenler şaşkına döndü

HER TAVUĞA AYRI "PASAPORT" VERİLMEYECEK

Düzenlemeye göre tavuk, ördek, kaz, hindi, beç tavuğu, bıldırcın ve devekuşu gibi kümes hayvanları grup halinde kayıt altına alınıyor.

Her tavuğa ayrı bir kimlik veya "pasaport" verilmiyor. Bunun yerine kümes ya da sürünün tamamına ortak bir kimlik numarası atanıyor ve barınak kayıt altına alınıyor.