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T-Otomobil

Xiaomi’den yanan bataryaya yeni otomobil güvencesi

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Xiaomi’den yanan bataryaya yeni otomobil güvencesi
Fotoğraf Başlığı Xiaomi’den yanan bataryaya yeni otomobil güvencesi

Xiaomi, CALB ve Sunwoda ile geliştirdiği DragonScale batarya sistemini duyurdu. Üretim kaynaklı bir sorun nedeniyle bataryası kendiliğinden yanan ve kullanılamaz hale gelen araç, aynı donanıma sahip yenisiyle değiştirilecek.

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Elektrikli otomobillerde batarya güvenliği, menzil ve şarj süresi kadar önemli bir rekabet alanına dönüşüyor. Xiaomi de yeni DragonScale bataryasıyla bu konuda iddialı bir adım attı. Şirket, yalnızca daha dayanıklı bir batarya geliştirdiğini söylemekle kalmadı, sistemin güvenliğine ilişkin uzun süreli bir güvence programı da açıkladı.

BATARYA YANARSA YENİ OTOMOBİL VERİLECEK

Xiaomi’nin açıkladığı güvence, bataryanın yanmasına yol açan nedene göre iki farklı şekilde uygulanacak. DragonScale bataryada üretim veya kalite kaynaklı bir kusur nedeniyle kendiliğinden yangın çıkması ve otomobilin kullanılamaz hâle gelerek hurda statüsüne ayrılması durumunda Xiaomi, müşteriye aynı model ve donanıma sahip yeni bir otomobil verecek.

Kazadan veya aracın altının sert bir cisme çarpmasından kaynaklanan batarya yangınlarında ise doğrudan yeni araç verilmeyecek. Otomobil yine kullanılamaz hale gelirse kasko poliçesinde belirtilen tutar ile sigorta şirketinin yaptığı gerçek ödeme arasındaki fark Xiaomi tarafından karşılanacak.

Xiaomi’nin verdiği bilgilere göre güvence için ayrıca ücret ödenmeyecek. Yıllık kilometre veya belirli bir garanti süresi sınırlaması da bulunmayacak. Otomobilin bireysel ya da şirket adına kayıtlı olması ise kapsam açısından fark oluşturmayacak.

DRAGONSCALE BATARYA

Xiaomi, DragonScale’i yalnızca farklı üreticilerden satın alınmış hücrelerin bir araya getirildiği standart bir batarya paketi olarak tanımlamıyor.

Xiaomi’den yanan bataryaya yeni otomobil güvencesi
Başlık ResmiXiaomi’den yanan bataryaya yeni otomobil güvencesi

Şirket, bataryanın araç seviyesindeki teknik gereksinimlerini kendisinin belirlediğini, paket tasarımına liderlik ettiğini ve hücre geliştirme çalışmalarına da katıldığını söylüyor. Üretim sürecindeki kalite denetimleri ise Xiaomi, CALB ve Sunwoda tarafından birlikte yürütülecek.
CALB, bataryanın elektrokimyasal sistemi ve malzemeleri üzerinde çalışırken DragonScale için özel bir üretim hattı kuracak. Sunwoda da batarya hücrelerinin üretimini üstlenecek ve sisteme ayrılmış ayrı bir hat kullanacak.

Şirket, SU7 ve YU7 gibi mevcut modellerinde ağırlıklı olarak CATL ve BYD’nin FinDreams biriminden batarya temin ediyordu. DragonScale batarya paketinde yüksek voltajı milisaniyeler içinde kesebilen izolatörler ile yedekli elektriksel yalıtım sistemi bulunuyor. Amaç, kaza veya hücre arızası sırasında elektrik akımını hızlı biçimde keserek sorunun büyümesini engellemek.

Xiaomi’nin kendi test sonuçlarına göre tamamen dolu durumdaki batarya, 55 derece sıcaklıkta tek bir hücrede termal kaçak oluşturulduğunda yangını diğer hücrelere taşımadı.

Xiaomi’den yanan bataryaya yeni otomobil güvencesi
Başlık ResmiXiaomi’den yanan bataryaya yeni otomobil güvencesi

İLK OLARAK SKYNOMAD N70 VE N90’DA KULLANILACAK

Yeni batarya sistemi, 7 Eylül’de Çin’de resmen satışa çıkacak SkyNomad N70 ve N90 modellerinde kullanılacak. Xiaomi, bundan sonra piyasaya sürülecek SkyNomad ailesindeki bütün otomobillerin DragonScale bataryayla donatılacağını açıkladı.

N70 Max, beş koltuklu büyük bir menzil uzatıcılı SUV olarak konumlandırılıyor. Modelin 76 kWh bataryalı versiyonu, Çin’de kullanılan CLTC ölçümüne göre 505 kilometreye kadar yalnızca elektrikle ilerleyebiliyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi 310 kW, yaklaşık 416 HP güç üretiyor.

Yedi koltuklu N90 Max’te de 76 kWh kapasiteli batarya ve elektrik üretmek için kullanılan 1.5 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor. Otomobil için 464 kilometre elektrikli menzil ve benzinli jeneratörün devreye girmesiyle 1.705 kilometreye ulaşan toplam menzil açıklanıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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