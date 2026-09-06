Meksika'da dini festival hazırlıkları sırasında havai fişekler patladı. Patlamada en az 20 kişi yaralandı, kilisenin yanındaki bir yapı çöktü. Enkaz altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Meksika'nın Temascalcingo belediyesine bağlı Santa María Canchesdá yerleşiminde cumartesi gecesi düzenlenen dini festival sırasında patlama meydana geldi.

Yerel basına göre patlama, bölgenin koruyucu azizi için düzenlenen kutlamaların hazırlıkları sırasında havai fişeklerin infilak etmesi sonucu yaşandı.

Meksika'da festival kabusa döndü! Havai fişekler patladı, bina çöktü: Çok sayıda yaralı var

PATLAMANIN ARDINDAN BİNA ÇÖKTÜ

Şiddetli patlamanın ardından kilisenin bitişiğindeki bir yapının çöktüğü bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda acil durum ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Meksika'da festival kabusa döndü! Havai fişekler patladı, bina çöktü: Çok sayıda yaralı var

Ekipler, enkaz altında kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

YARALI SAYISI ARTABİLİR

İlk bilgilere göre olayda en az 20 kişi yaralandı. Bazı yerel kaynaklar yaralı sayısının 30'u aşabileceğini bildirirken, yetkililer henüz kesin yaralı sayısını açıklamadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın ardından çevreye saçılan enkaz ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları görüldü.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşlardan olay yerinden uzak durmalarını istedi.

Şu ana kadar can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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