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Bursa'da tırdan yola dökülen mazot kazaya neden oldu! 10 araç birbirine girdi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tırdan yola dökülen mazot kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden 10 araç birbirine girdi.

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Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt dökülmesi sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 10 araç kaza yaparken, trafiğin kitlendiği anlar drone ile görüntülendi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen tırdan yakıt dökülmeye başladı. Durumu gören sürücü, tırı emniyet şeridine çekti. Bunun üzerine arkadan gelen diğer araçlar, mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrollerini kaybedip kaza yaptı. Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekibi gönderildi. Olay yerine giden polis ekipleri, geniş güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin sonrasında çevre hastanelere kaldırıldı.

Bursada tırdan yola dökülen mazot kazaya neden oldu! 10 araç birbirine girdi
Başlık ResmiBursada tırdan yola dökülen mazot kazaya neden oldu! 10 araç birbirine girdi

Kazaya karışan araçlar, drone ile görüntülendi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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