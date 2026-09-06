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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Yaralılar var

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Yaralılar var

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu havalimanı istikametinde seyir halindeki tır, hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.

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Saat 06.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti üzerinde A.Y. idaresindeki tır, Odayeri Gişelerini geçtikten sonra aynı yönde seyir halindeki S.B. isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Yaralılar var
Başlık ResmiKuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Yaralılar var

6 YARALI

Kaza sonrası sürüklenen araç orta refüje çıkarken araçta bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası ağır hasar alan araç çekici ile olay yerinden yerden kaldırıldı. Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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