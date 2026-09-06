İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu havalimanı istikametinde seyir halindeki tır, hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Saat 06.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti üzerinde A.Y. idaresindeki tır, Odayeri Gişelerini geçtikten sonra aynı yönde seyir halindeki S.B. isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! Yaralılar var

6 YARALI

Kaza sonrası sürüklenen araç orta refüje çıkarken araçta bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası ağır hasar alan araç çekici ile olay yerinden yerden kaldırıldı. Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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