Geçtiğimiz hafta Çanakkale'deki evinde rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü komedyen "Tüm tuşlara basacağım" ifadeleriyle yeni projesini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti. Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı. Ünlü komedyen 48 saatlik takip süresinin ardından hastaneden taburcu edilmişti.

SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan sürpriz bir paylaşım yaptı.

Gora 4 Gora çekimlerini kısa süre önce bitiren Yılmaz, "Tüm tuşlara basacağım" diyerek yeni projesini duyurdu.

Tüm tuşlara basacağım diyerek duyurdu! Cem Yılmaz kalp krizi sonrası yeni projesini açıkladı

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yeni projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her sanatçının bir dönüm noktası bir kırılma anı vardır! Geçen hafta yaşadığım ölümcül kalp krizi bana bunu düşündürdü ve mizahın o soğuk gücünü yansıtacağım 'Cafer Dönüyor' filmi ile tüm tuşlara basacağım… Gora vs bunlar yapılır asıl gördüğüm ihtiyaç ve trend üzerine 'Cafer Dönüyor' diyorum"

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