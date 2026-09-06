Oğuzhan Koç'tan Kerem Aktürkoğlu'na sert tepki!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendiği derbi sonrası hakem kararlarını eleştiren Kerem Aktürkoğlu'na şarkıcı Oğuzhan Koç'tan sert tepki geldi. Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Böyle top oynayıp şu röportajı GS'de verseydin, süresiz kadro dışıydın" ifadelerini kullanarak Aktürkoğlu'na tepkisini ortaya koydu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Dev derbi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerin iyi oynamadığını kabul ederken hakem kararlarına tepkisini dile getirdi.

"PENALTI POZİSYONUMU TÜRKİYE GÖRMÜŞTÜR"

Penaltı beklediği pozisyona değinen Kerem Aktürkoğlu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, hakem görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride" diye konuştu.

"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI"

Aktürkoğlu sözlerinin devamında "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı" dedi.

Hakem kararlarının maçın sonucuna etki edebileceğini savunan Kerem, "Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek!" ifadelerini kullanarak tepkisini sürdürdü. Aktürkoğlu açıklamasını "Ortada adil bir şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!" sözleriyle tamamladı.

Oğuzhan Koç

OĞUZHAN KOÇ'TAN KEREM'E TEPKİ

Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrasındaki açıklamalarına şarkıcı Oğuzhan Koç'tan tepki geldi. Koç, sosyal medya hesabından Kerem'in takımın kötü oyunuyla ilgili sözlerini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kerem Aktürkoğlu sizin kötü oynamaya da 'kötü oynamak bizim iç meselemiz' demeye de zerre hakkınız yok, bilginiz olsun!! Sizin daha ligin başında bir İÇ MESELENİZ olamaz sevgili kardeşim! Asıl mesele biz 'sizi ne olursa olsun destekleyen' Fenerlilerin meselesi haberiniz olsun!"

Oğuzhan Koç bu paylaşımını sildi

"GS'DE VERSEYDİN, SÜRESİZ KADRO DIŞIYDIN"

Koç, eleştirisinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle top oynayıp şu röportajı GS'de verseydin süresiz kadro dışıydın. Ona rağmen biz hâlâ seni çok seviyoruz ve senden herhangi bir ikili mücadelede sadece ayakta kalmanı bekliyoruz. Bak tekrar söylüyorum; senden tek beklentimiz yanına başka bir futbolcu gelip dokunduğunda yere düşmemen, yıkılmaman!!!

"'HAKEM' DİYE AĞLAYAN FENERLİ FUTBOLCU GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Allah aşkına saçmasapan açıklamaları bırakıp bi taneniz 'UTANIYORUZ' deyin… En azından aynı duygudayız deriz, yine sizi sever, sahip çıkarız. 'Hakem' DİYE AĞLAYAN FENERLİ FUTBOLCU GÖRMEK İSTEMİYORUZ!!!"

YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Oğuzhan Koç, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ses getiren paylaşımını sildi. Sonrasında bir paylaşımda daha bulunan Koç şu ifadeleri kullandı:

"Sildim ne yazdıysam.. Sana hak edene kadar twit miwit yok Fenerbahçe.



Planlamanız harika, Kerem, İrfan, Oğuz, Nene, Lukaku falan böyle devam. Talisca tü kaka, İsmail hoca ordinaryus şampiyon Fener"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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