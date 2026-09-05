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Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? FB BJK derbisinin kazananı belli oldu

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? FB BJK derbisinin kazananı belli oldu
Fotoğraf Başlığı ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 5: Mason Greenwood (11) of Fenerbahce in action against Ridvan Yilmaz (33) of Besiktas during the Turkish Super Lig week 4 derby match between Fenerbahce and Besiktas at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye, on September 5, 2026. ( Bünyamin Çelik - Anadolu Agency )

Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri ve derbinin sonucu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmanın ardından belli oldu. Kadıköy'de sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, yüksek tempolu mücadelede üç gole imza attı. FB-BJK derbisinde skorun nasıl şekillendiği ve gol atan futbolcular maçın ardından öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan ve Halil Umut Meler'in yönettiği derbide Fenerbahçe ilk golü bulmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş, geriye düştüğü mücadelede geri dönüş yaparak sahadan üç puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk golünü 26. dakikada Milan Skriniar attı. Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertliler 40. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir kez daha fileleri havalandırdı ancak pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? FB BJK derbisinin kazananı belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçe Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? FB BJK derbisinin kazananı belli oldu

Beşiktaş'ın beraberlik golü 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'dan geldi. Rıdvan Yılmaz, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken siyah-beyazlıların galibiyet golünü 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Vlahovic'in golünün ardından Beşiktaş 2-1 öne geçti ve kalan bölümde skor değişmeyince üç puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç? FB BJK derbisinde skor
Başlık ResmiFenerbahçe Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç? FB BJK derbisinde skor

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe 26. dakikada Skriniar'ın golüyle öne geçerken Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile eşitliği sağladı. Siyah-beyazlılar 73. dakikada Vlahovic'in attığı golle öne geçti ve derbiyi deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç? FB BJK derbisinde skor
Başlık ResmiFenerbahçe Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç? FB BJK derbisinde skor

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ikinci mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş ise sezonun ilk derbisini kazanarak puanını 9'a yükseltti.

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Editör : İREM ÖZCAN
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