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Gönül Dağı Veysel öldü mü, Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?

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Gönül Dağı Veysel öldü mü, Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?
Fotoğraf Başlığı Gönül Dağı Veysel öldü mü, Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?

Gönül Dağı Veysel karakterinin akıbeti, 7. sezonun ilk bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Yıllar sonrasına taşınan hikayede Kaya ailesinin yaşadığı büyük değişim ekrana yansırken, Veysel'in yeni sezondaki durumu ve Semih Ertürk'ün kadrodaki geleceği de netlik kazandı. Peki, Gönül Dağı Veysel öldü mü, Veysel'e ne oldu?

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Gönül Dağı, 5 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 221. bölümüyle 7. sezonuna başladı. Yeni sezonda yaşanan zaman atlamasının ardından Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının gençlik dönemleri hikayede daha fazla öne çıkarken, önceki sezonların ana karakterlerinden Veysel'in başına gelenler de yeni bölümde ortaya çıktı.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı'nın 7. sezonunda Veysel'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yeni dönemde Cemile'nin Veysel'in yokluğunda çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalıştığı görülürken, çiftin oğlu Yusuf da büyümüş haliyle hikayenin öne çıkan karakterlerinden biri haline geldi.

Gönül Dağı Veysel öldü mü, Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?
Başlık ResmiGönül Dağı Veysel öldü mü, Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?

SEMİH ERTÜRK DİZİDEN AYRILDI MI?

Veysel karakterini canlandıran Semih Ertürk, Gönül Dağı dizisinden ayrıldı. İlk sezondan bu yana kadroda bulunan Ertürk, 7. sezon öncesinde projeye veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ertürk paylaşımında,

"Oynamaktan inanılmaz keyif aldığım ve içinde bulunduğum için her zaman gurur duyacağım çok güzel bir işe veda ediyorum.

Kolay kolay denk gelmeyecek bir deneyimdi ve;

Muhteşemdi…

Şimdi hatıralarınıza sinirli bir kaportacı bırakıyorum :)

Gönül Dağı’nda yolumun kesiştiği herkese selam olsun!

Hepinizi çok seviyorum.

Gönül Dağı’na yayın hayatında başarılar dilerim, her şey gönlünüzce olsun.

Her şey için teşekkürler.

Hoşça kalın"

Gönül Dağı Veysel öldü mü, Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?
Başlık ResmiGönül Dağı Veysel öldü mü, Semih Ertürk diziden ayrıldı mı?

SEMİH ERTÜRK OYNADIĞI DİZİLER

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2016

Mehmetçik: Kut'ül Amare 2018-2019

Modern Doğu Masalları 2023

Gönül Dağı 2020-2026

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Editör : İREM ÖZCAN
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