Yolun sonu altın olsun: Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde rakip Sırbistan

Filenin Sultanları, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda final bileti için sahaya çıkıyor. Türkiye, İstanbul’da oynanacak yarı finalde son dört Avrupa Şampiyonası’nın tamamında final gören Sırbistan’la karşı karşıya geliyor.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda heyecan yarı finalde zirveye çıkıyor. Avrupa’nın en güçlü takımları arasında yer alan Türkiye ile Sırbistan, finale yükselmek için İstanbul’da kozlarını paylaşıyor. Turnuva boyunca ortaya koyduğu etkileyici performansla adım adım ilerleyen Filenin Sultanları, taraftarının desteğini arkasına alarak Sırbistan engelini aşmayı ve şampiyonluk yolunda son adıma kalmayı hedefliyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı

İLK SET OYNANIYOR (CANLI)

Filenin Sultanları'nın Sırbistan'a karşı oynadığı yarı final karşılaşmasında ilk set oynanıyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı

YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibi, Avrupa Şampiyonası’nın son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Sırbistan olacak. Son 4 Avrupa Şampiyonası’nda da finale yükselen Sırplar, İstanbul’da bir kez daha adını finalde yazdırmak için mücadele edecek.

3 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Sırbistan, 2026 Avrupa Şampiyonası’nda da yoluna oldukça etkileyici bir performansla devam ediyor. Turnuvada oynadığı 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılan Sırbistan, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 2 set verdi.

B Grubu’nu 5 galibiyetle lider tamamlayan Sırbistan, son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-1 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Yunanistan karşısında hata yapmayan Sırplar, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak yarı final biletini aldı.

Sırbistan’ın Avrupa Şampiyonası tarihinde 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunuyor.

Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı

TÜRKİYE-SIRBİSTAN REKABETİ

Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nda önemli karşılaşmalara imza attı. İki takımın son büyük buluşmasında kazanan taraf Türkiye olmuştu.

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Milliler, İstanbul'daki yarı finalde de güçlü rakibini geçerek bir kez daha finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı

TÜRKİYE 8. KEZ YARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8. kez yarı final oynama başarısı gösterdi. Milliler ayrıca üst üste 6. organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Türkiye; 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026 yıllarında üst üste yarı finale yükseldi. Milliler daha önce 2003 ve 2011'de de Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasında yer almıştı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB dünya sıralamasında 3. sırada yer alarak başladığı turnuvada şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Ev sahibi avantajını da arkasına alan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı mağlup ederek adını finale yazdırmak istiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası