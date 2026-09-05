KPSS sınav giriş belgesi, 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde adayların kontrol etmesi gereken belgeler arasında yer alıyor. Sınav merkezine gitmeden önce belgenin çıktısını hazırlayan adaylar, "KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı?" araştırıyor.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adayların bina ve salon bilgilerini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılırken sınav günü belge ve kimlik kontrollerinde uygulanacak kurallar da önem taşıyor. Adaylar sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle AİS üzerinden edinebiliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

KPSS sınav giriş belgesinin renkli olması zorunlu değil. ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adaylar internet üzerinden aldıkları sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını sınav günü yanlarında bulundurabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması ve fotoğrafın görünür durumda olması.

Sınava giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina ve salon bilgileri ile fotoğrafı yer alıyor. Belgenin ön veya arka yüzüne ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret eklenmemesi gerekiyor. Sınava giriş belgesini yanında bulundurmayan adayların sınav binasına alınmayacağı için çıktının sınavdan önce kontrol edilmesi önem taşıyor. 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların 6 Eylül'de saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da ÖSYM tarafından bildirildi.

KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? ÖSYM sınav kuralları

ÖSYM SINAV BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

ÖSYM sınav giriş belgesi siyah-beyaz olarak çıkarılabilir. Adayların renkli yazıcı kullanması şart değil. Siyah-beyaz çıktıda da adayın fotoğrafının seçilebilir olması, sınav yeri bilgilerinin okunması ve belgenin üzerinde sonradan eklenmiş herhangi bir işaret bulunmaması gerekiyor.

Adayların sınava giriş belgesinin yanı sıra geçerli bir fotoğraflı kimlik belgesini de yanında bulundurması zorunlu. T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı ile süresi geçerli pasaport kabul edilen belgeler arasında bulunurken sürücü belgesi ve meslek kimlik kartı gibi belgeler sınava giriş için geçerli sayılmıyor.

KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? ÖSYM sınav kuralları

KPSS SINAVINA GİRERKEN NELER GEREKLİ?

KPSS'ye katılacak adayların fotoğraflı sınava giriş belgesi ile sınava girişte kabul edilen geçerli kimlik belgelerinden birini yanında bulundurması gerekiyor. Kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi sınavda ihtiyaç duyulan temel malzemeler ÖSYM tarafından sağlanıyor. Şeffaf pet şişede suya izin veriliyor.

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