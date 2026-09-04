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2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Fotoğraf Başlığı 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geri sayım sürüyor. Son kontrollerini yapan adaylar, KPSS saat ve süre bilgilerini merak ediyor. Peki, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saatler sonra başlayacak. Sınav için son kontrollerini yapan memur adayları, saat ve süreye ilişkin ayrıntıları gözden geçiriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS kılavuzunda, "2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı tarihi ve saati" paylaşılmıştı. Adayların, sınava tam saatinde katılması kritik önem taşıyor. Peki,
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Başlık Resmi2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

2026 yılı ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bu hafta sonu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. 6 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başlayacak. Toplam 120 sorunun yer aldığı oturumda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SONUÇ TARİHİ

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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