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Girne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp

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KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin’e gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde arama çalışmaları sürüyor. Bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken, 16 kişi hâlâ kayıp. Öte yandan geminin batmadan önceki son anlarına ait yeni görüntülerde, can yeleklerini giyen yolcuların yan yatan geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kayıp yolcuları arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.

30 Ağustos Pazar günü saat 12.00 sıralarında Girne Limanı’ndan Mersin’e hareket etmek üzere ayrılan katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi Filo Jet, limandan yaklaşık 4 mil uzaklaştıktan sonra alabora olarak battı.

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Girne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp
Başlık ResmiGirne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp

CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ

Arama çalışmalarında bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Son bulunan cansız bedenin ardından kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 16’ya düştü.

Girne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp
Başlık ResmiGirne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp

16 KİŞİ İÇİN ARAMALAR 24 SAAT SÜRÜYOR

Ekipler, kayıp 16 kişiye ulaşabilmek amacıyla bölgede 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

Geminin battığı alanın yanı sıra deniz akıntılarının kayıp kişileri sürüklemiş olabileceği bölgelerde de tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Deniz yüzeyi ve çevredeki geniş alan ekipler tarafından kontrol edilirken, kayıp yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Girne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp
Başlık ResmiGirne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp

GEMİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Faciaya ilişkin arama çalışmaları devam ederken Filo Jet’in batmadan önceki son anlarına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde geminin ciddi şekilde yan yattığı, çok sayıda yolcunun can yeleklerini giyerek geminin suyun üzerinde kalan üst bölümüne çıktığı görülüyor.

Bazı yolcuların geminin eğimli yüzeyinde tutunarak dengede kalmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Girne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp
Başlık ResmiGirne’deki Filo Jet faciasında can kaybı 12’ye yükseldi: 16 kişi hâlâ kayıp

YOLCULAR GEMİNİN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Görüntülerde, yan yatmış durumdaki Filo Jet’in üzerinde çok sayıda kişinin bir araya geldiği görülüyor.

Geminin eğiminin giderek arttığı sırada yolcuların kurtarılmayı beklediği, çevrede bulunan küçük teknelerin ise Filo Jet’e yaklaşmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Denizin üzerinde bir can kurtarma salının bulunduğu da kayıtlarda görülüyor.

Yaklaşık 30 saniyelik görüntüler, geminin tamamen batmasından kısa süre önce yaşananları gözler önüne seriyor.

FACİANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Filo Jet’in Girne Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra neden alabora olduğuna ilişkin teknik ve adli incelemeler de devam ediyor.

Geminin teknik durumu, seyir süreci, tahliye sırasında yaşananlar ve kazanın meydana geliş şekline ilişkin elde edilen kayıtların soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

Bir yandan facianın nedeninin ortaya çıkarılması için çalışmalar sürerken, ekiplerin önceliği hâlâ haber alınamayan 16 kişiye ulaşmak.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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