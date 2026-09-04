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KKTC'deki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar

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KKTC'de batan feribotta yolculuk kaybolan Mahmut ve Mustafa Demir kardeşlerin gemiye binmeden 25 dakika önce birlikte yolculuk yaptıkları arkadaşları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. 12 kişinin öldüğü faciada, kayıp kardeşlerden gelecek haber bekleniyor.

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KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'e yola çıkan feribot, birkaç gün önce alabora olmuş ve can pazarı yaşanmıştı. Faciada 12 kişi hayatını kaybederken çok sayıda insan ise kayıp olarak aranıyor.

KKTCdeki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar
Başlık ResmiKKTCdeki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar

Onlardan ikisi de Hatay Belen'de yaşayan Mustafa-Mahmut Demir kardeşler... Batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor.

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ÖLÜM YOLCULUĞUNU KAYDA ALMIŞLAR

Demir kardeşlerle birlikte aynı gemide yolculuk yapan ve kurtulan Abdullah Demir’in cep telefonuyla yola çıkmadan 25 dakika önce çektiği görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde; denizde batan gemide kaybolan ağabey ve kardeşinin görüldüğü anlaşıldı.

KKTCdeki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar
Başlık ResmiKKTCdeki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar

"GİDECEĞİMİZ ÜMİDİYLE VİDEOYU ATMIŞTIM"

Görüntüyü yola çıkacağını eşine haber vermek için çektiğini anlatan Abdullah Demir, "Yola çıkacağımı söyleyerek video çekip eşime atmıştım. Gideceğimin ümidiyle videoyu atmıştım. Mustafa ve Mahmut ile birlikte aynı evden gemiyle yola çıkmıştık. Böyle bir şey olacağını bilsek başka bir şekilde giderdik. Tesadüfen görüntüyü çektim. Arkadaşlarıma haberi ben verdim ve ailelere ulaştı. Hava almaya çıkmıştık. Mustafa ailesiyle, Mahmut da başkasıyla görüşüyordu. Gemi batmadan 25 dakika önce görüntüyü çekmiştim" dedi.

KKTCdeki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar
Başlık ResmiKKTCdeki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar
KKTCdeki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar
Başlık ResmiKKTCdeki feribot faciasında kahreden detay! Ölüme gidişlerini kayda almışlar
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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