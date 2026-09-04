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Suikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı

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Suikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari durumdayken maddi yardımda bulunduğu belirlenen 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla'ya gönderileceği bildirildi.

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde tespit ve teşhis yapılan şüpheliler ile Burkay Karatepe'den ele geçen ve incelemesi yapılan dijital materyallerde, firari olarak arandığı dönemde maddi yardımda bulundukları yönünde tespit yapılan şüphelilere yönelik İstanbul ilinde 5 şüpheliye, Eskişehir ilinde 5 şüpheliye yönelik olmak üzere toplam 10 şüpheli için bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Suikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı
Başlık ResmiSuikast timine maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin teslim alınarak Muğla iline getirileceği öğrenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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