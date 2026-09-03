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Dünya

ChatGPT ve Codex'te erişim sorunu! OpenAI'den açıklama geldi

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ChatGPT ve Codex'te erişim sorunu! OpenAI'den açıklama geldi
Fotoğraf Başlığı ChatGPT ve Codexte erişim sorunu! OpenAIden açıklama geldi

Dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcıların ChatGPT'ye erişimde sorun yaşadığını bildirmesinin ardından OpenAI'den açıklama geldi. Şirket, ChatGPT ve Codex'te hata oranlarının arttığını doğrularken sorunun nedeninin araştırıldığını duyurdu.

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OpenAI'nin popüler yapay zeka hizmeti ChatGPT'de erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların uygulama ve internet sitesi üzerinden yaptığı hata bildirimlerinin ardından şirketin resmi sistem durumu sayfası güncellendi.

OPENAI SORUNU DOĞRULADI

OpenAI, resmi durum sayfasında sistemlerinde sorun yaşandığını doğruladı. Şirket, ChatGPT ve Codex'te normalin üzerinde hata oranları tespit edildiğini bildirdi.

Şirket açıklamasında, "Listelenen hizmetlerdeki sorunu araştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ChatGPT ve Codex'te erişim sorunu! OpenAI'den açıklama geldi
Başlık ResmiChatGPT ve Codex'te erişim sorunu! OpenAI'den açıklama geldi

OpenAI'nin son durum bilgisine göre sorun ChatGPT ve Codex'i etkiliyor. Şirket henüz kesintinin nedenine veya hizmetlerin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ChatGPT ve Codex'te erişim sorunu! OpenAI'den açıklama geldi
Başlık ResmiChatGPT ve Codex'te erişim sorunu! OpenAI'den açıklama geldi

KULLANICILAR ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Kesinti nedeniyle bazı kullanıcıların ChatGPT'ye erişemediği, bazı kullanıcıların ise cevap alırken hatalarla karşılaştığı bildiriliyor. OpenAI'nin durum sayfasındaki veriler tüm kullanıcıları ve hizmetleri toplu olarak yansıttığından sorunun etkisi abonelik türüne, kullanılan modele ve özelliğe göre değişebiliyor.

OpenAI, teknik ekiplerin sorunun kaynağını araştırdığını belirtirken gelişmeyle ilgili yeni açıklamaların resmi durum sayfasından paylaşılması bekleniyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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