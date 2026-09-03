Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
CANLI YAYINA Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Çılgınlık bu: Transferler tarihe geçti, en pahalı 10'a 3 yeni futbolcu girdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çılgınlık bu: Transferler tarihe geçti, en pahalı 10'a 3 yeni futbolcu girdi

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de yaz transfer dönemi sona erdi. Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson'ın imzaları ile tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz yapıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü olan Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson'ın imzası bu yaz Premier Lig'de gerçekleştirildi İspanyol devi Barcelona'dan 2017-2018 sezonunda 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, hâlâ listenin zirvesinde bulunuyor.

Enzo Fernandez, Chelsea formasıyla
Başlık ResmiEnzo Fernandez, Chelsea formasıyla

BU YAZ 100 MİLYON EUROYU AŞAN TRANSFERLER

Avrupa'da bu yaz bonservisine en fazla ödeme yapılan 6 oyuncunun 5'i Premier Lig'e, biri ise LaLiga'ya transfer oldu.

Arjantinli orta saha Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon euro bedelle giderek bu sezonun en pahalı transferleri listesinde zirvede yer aldı. Listenin 2'nci sırasına, Aston Villa'dan Chelsea'ye 138 milyon euro bedelle transfer olan İngiliz orta saha Morgan Rogers yerleşti. İngiliz orta saha Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euroya transfer olarak listenin 3'üncü basamağında kendisine yer buldu.

Morgan Rogers
Başlık ResmiMorgan Rogers

Fransız sol kanat Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi, 125 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştirildi ve listenin 4'üncü sırasında yer aldı. İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından 125 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Yan Diomande, bu yaz dönemindeki en pahalı 5'inci transfer olarak dikkati çekti. İngiliz ekibi Tottenham'ın Newcastle United'dan 108 milyon euroya transfer ettiği 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Sandro Tonali ise 6'ncı sırada yer aldı.

Bu yaz transfer döneminin en pahalı 3 transferi olan Fernandez, Rogers ve Anderson, futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan ilk 10 transfer arasına da girdi.

Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlin (4 milyar euro) harcama yaparak rekor kırdı
Başlık ResmiPremier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlin (4 milyar euro) harcama yaparak rekor kırdı

Avrupa'da bu yaz transfer sezonunda bonservisine 100 milyon eurodan fazla ödeme yapılan oyuncular şunlar:

SıraOyuncuÜlkesiYaşEski kulübüYeni kulübüBonservis (milyon euro)
1Enzo FernandezArjantin25ChelseaManchester City145
2Morgan Rogersİngiltere23Aston VillaChelsea138
3Elliot Andersonİngiltere23Nottingham ForestManchester City135
4Bradley BarcolaFransa23PSGLiverpool125
5Yan DiomandeFildişi Sahili19LeipzigReal Madrid125
6Sandro Tonaliİtalya26Newcastle UnitedTottenham

108

BU SEZON DİKKAT ÇEKEN DİĞER TRANSFERLER

LaLiga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'den 30 yaşındaki İspanyol orta saha Rodri, Newcastle United'dan 25 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Anthony Gordon ve Arsenal'den 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. Real Madrid ise Leipzig'den 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yan Diomande dışında Chelsea'den 27 yaşındaki sol bek Marc Cucurella, Inter'den 30 yaşındaki sağ bek Denzel Dumfries, Manchester City'den 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etti.

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Barcelona'dan 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torres'i kadrosuna kattı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Hollanda ekibi PSV'den 25 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'yi transfer etti. Manchester City, Lille'den 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin transferini gerçekleştirdi.

Futbol tarihinde "en pahalı" olarak kayıtlara geçen 10 imza
Başlık ResmiFutbol tarihinde "en pahalı" olarak kayıtlara geçen 10 imza

TÜM ZAMANLARIN EN PAHALI 10 TRANSFERİ

Futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan 10 transfer şöyle:

SıraOyuncuÜlkesiTransfer sezonuAyrıldığı kulüpBonservis ödeyen kulübüBonservis (milyon euro)
1NeymarBrezilya17-18BarcelonaPSG222
2Kylian MbappeFransa18-19MonacoPSG180
3Ousmane DembeleFransa17-18Borussia DortmundBarcelona148
4Enzo FernandezArjantin26-27ChelseaManchester City145
5Alexander Isakİsveç25-26Newcastle UnitedLiverpool145
6Morgan Rogersİngiltere26-27Aston VillaChelsea138
7Elliot Andersonİngiltere26-27Nottingham ForestManchester City135
8Philippe CoutinhoBrezilya17-18LiverpoolBarcelona135
9Joao FelixPortekiz19-20BenficaAtletico Madrid127
10Jude Bellinghamİngiltere23-24Borussia DortmundReal Madrid127
ÖNERİLEN HABERLER
Acun Ilıcalı, 18 transfere servet harcadı: Hull City
SPOR

Acun Ilıcalı, 18 transfere servet harcadı: Hull City'nin değerini 4'e katladı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri!
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
Eski vali eşiyle dikkat çeken telefon trafiği!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
Sokaklarda terör estirmişlerdi
BUNUN ADI ÇILGINLIK!
BUNUN ADI ÇILGINLIK!
En pahalı transferlerde ilk 10'a 3 yeni futbolcu
TAKSİTLER NE KADAR?
TAKSİTLER NE KADAR?
500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
Eski hocalarından Arda Okan'a övgü yağmuru
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Turisti kazıklayamayınca küfür etmişti!
İHRACATTA 3 YENİ REKOR!
İHRACATTA 3 YENİ REKOR!
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi
'SEYİRCİSİZ BİLE OYNANAMAZ'
'SEYİRCİSİZ BİLE OYNANAMAZ'
Avrupa Ligi maçı için İsrail takımına veto!
"SİZE GÜVENİM AZALDI"
Vedat Milor’un son paylaşımına tepki yağdı
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Batan feribotun su aldığı anlarda kayda başlamış!
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
KARTAL'IN DERBİ 11'İ NETLEŞİYOR
KARTAL'IN DERBİ 11'İ NETLEŞİYOR
İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı planı
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı
CEVABI SERT OLDU!
CEVABI SERT OLDU!
Bir haftada 2 tokalaşma! Özel'e bu kareyi sordular
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
İşte kiraya göre artış miktarları
HEDEFE TAM İSABET
HEDEFE TAM İSABET
Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı!
KAÇ PARAYA SATILMALI?
KAÇ PARAYA SATILMALI?
Üreticiler, 30'lu yumurtanın ideal fiyatını açıkladı
20 DAKİKADA 390 BİN TL'DEN OLDU
20 DAKİKADA 390 BİN TL'DEN OLDU
Artık motosikletini satsa da ödeyemez!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Aşk ve Taht dizisi ne zaman başlayacak? Aşk ve Taht 1. bölüm tarihi belli oldu
Aşk ve Taht dizisi ne zaman başlayacak?
Kaydet
Marmara Denizi’nde şaşırtan görüntü! Sahanda yumurtayı andırıyor
Marmara Denizi’nde şaşırtan görüntü! Sahanda yumurtayı andırıyor
Kaydet
Beşiktaş'tan dev hisse satışı! İşte kulübün kasasına giren para
Beşiktaş'tan dev hisse satışı! İşte kulübün kasasına giren para
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.