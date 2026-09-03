Çılgınlık bu: Transferler tarihe geçti, en pahalı 10'a 3 yeni futbolcu girdi
Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de yaz transfer dönemi sona erdi. Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson'ın imzaları ile tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz yapıldı.
Tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü olan Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson'ın imzası bu yaz Premier Lig'de gerçekleştirildi İspanyol devi Barcelona'dan 2017-2018 sezonunda 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, hâlâ listenin zirvesinde bulunuyor.
BU YAZ 100 MİLYON EUROYU AŞAN TRANSFERLER
Avrupa'da bu yaz bonservisine en fazla ödeme yapılan 6 oyuncunun 5'i Premier Lig'e, biri ise LaLiga'ya transfer oldu.
Arjantinli orta saha Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon euro bedelle giderek bu sezonun en pahalı transferleri listesinde zirvede yer aldı. Listenin 2'nci sırasına, Aston Villa'dan Chelsea'ye 138 milyon euro bedelle transfer olan İngiliz orta saha Morgan Rogers yerleşti. İngiliz orta saha Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euroya transfer olarak listenin 3'üncü basamağında kendisine yer buldu.
Fransız sol kanat Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi, 125 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştirildi ve listenin 4'üncü sırasında yer aldı. İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından 125 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Yan Diomande, bu yaz dönemindeki en pahalı 5'inci transfer olarak dikkati çekti. İngiliz ekibi Tottenham'ın Newcastle United'dan 108 milyon euroya transfer ettiği 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Sandro Tonali ise 6'ncı sırada yer aldı.
Bu yaz transfer döneminin en pahalı 3 transferi olan Fernandez, Rogers ve Anderson, futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan ilk 10 transfer arasına da girdi.
Avrupa'da bu yaz transfer sezonunda bonservisine 100 milyon eurodan fazla ödeme yapılan oyuncular şunlar:
|Sıra
|Oyuncu
|Ülkesi
|Yaş
|Eski kulübü
|Yeni kulübü
|Bonservis (milyon euro)
|1
|Enzo Fernandez
|Arjantin
|25
|Chelsea
|Manchester City
|145
|2
|Morgan Rogers
|İngiltere
|23
|Aston Villa
|Chelsea
|138
|3
|Elliot Anderson
|İngiltere
|23
|Nottingham Forest
|Manchester City
|135
|4
|Bradley Barcola
|Fransa
|23
|PSG
|Liverpool
|125
|5
|Yan Diomande
|Fildişi Sahili
|19
|Leipzig
|Real Madrid
|125
|6
|Sandro Tonali
|İtalya
|26
|Newcastle United
|Tottenham
108
BU SEZON DİKKAT ÇEKEN DİĞER TRANSFERLER
LaLiga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'den 30 yaşındaki İspanyol orta saha Rodri, Newcastle United'dan 25 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Anthony Gordon ve Arsenal'den 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı. Real Madrid ise Leipzig'den 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yan Diomande dışında Chelsea'den 27 yaşındaki sol bek Marc Cucurella, Inter'den 30 yaşındaki sağ bek Denzel Dumfries, Manchester City'den 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etti.
Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Barcelona'dan 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torres'i kadrosuna kattı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Hollanda ekibi PSV'den 25 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'yi transfer etti. Manchester City, Lille'den 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin transferini gerçekleştirdi.
TÜM ZAMANLARIN EN PAHALI 10 TRANSFERİ
Futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan 10 transfer şöyle:
|Sıra
|Oyuncu
|Ülkesi
|Transfer sezonu
|Ayrıldığı kulüp
|Bonservis ödeyen kulübü
|Bonservis (milyon euro)
|1
|Neymar
|Brezilya
|17-18
|Barcelona
|PSG
|222
|2
|Kylian Mbappe
|Fransa
|18-19
|Monaco
|PSG
|180
|3
|Ousmane Dembele
|Fransa
|17-18
|Borussia Dortmund
|Barcelona
|148
|4
|Enzo Fernandez
|Arjantin
|26-27
|Chelsea
|Manchester City
|145
|5
|Alexander Isak
|İsveç
|25-26
|Newcastle United
|Liverpool
|145
|6
|Morgan Rogers
|İngiltere
|26-27
|Aston Villa
|Chelsea
|138
|7
|Elliot Anderson
|İngiltere
|26-27
|Nottingham Forest
|Manchester City
|135
|8
|Philippe Coutinho
|Brezilya
|17-18
|Liverpool
|Barcelona
|135
|9
|Joao Felix
|Portekiz
|19-20
|Benfica
|Atletico Madrid
|127
|10
|Jude Bellingham
|İngiltere
|23-24
|Borussia Dortmund
|Real Madrid
|127