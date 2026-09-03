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Ekonomi

Beşiktaş'tan dev hisse satışı! İşte kulübün kasasına giren para

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Beşiktaş'tan dev hisse satışı! İşte kulübün kasasına giren para
Fotoğraf Başlığı Beşiktaştan dev hisse satışı! İşte kulübün kasasına giren para

Türkiye'nin köklü spor kuruluşlarından olan Beşiktaş KAP'a yaptığı bildiriye göre, 366 milyon adet BJKAS hissesi sattı. Satışlardan yaklaşık 913 milyon lira kazanan kulübün parayı; futbolcu ve teknik kadro ücretleri gibi giderlerde kullanacağı belirtildi. İşte detaylar...

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İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin ilk tescilli spor kulübü unvanını taşıyan Beşiktaş, hisse satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu. Kulüp son zamanlarda yaptığı transferleriyle gündeme gelirken, hisse satışlarında önemli bir artış kaydetti.

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336 MİLYON ADET BJKAS HİSSESİ SATILDI

Kulüp, 17 Ağustos ile 2 Eylül arasında yaklaşık 366 milyon adet BJKAS hissesi sattı. Bu miktar, şirket sermayesinin yüzde 8,39’una karşılık geliyor. Satışların ardından kulübün şirketteki payı yüzde 68,51’den yüzde 60,12’ye geriledi. Açıklanan verilere göre kulüp tam tamına 903 milyon ile 923 milyon lira arasında gelir elde etti. Kesin tutar tam açıklanmasa da, Orta değer üzerinden gelir yaklaşık 913 milyon lira olarak kaydedildi. Bu da yaklaşık 16 milyon euroya tekabül ediyor. Yani Beşiktaş'ın kazandığı hisse satışı neredeyse bir sporcu transferi değerinde kaydediliyor.

Büyük transfer haberleriyle gündeme gelen Beşiktaş'ın sağladığı paranın tamamı futbol şirketine aktarılacak. Beşiktaş'ın 2025 yılında SPK tarafından onaylanan Pay Satış Bilgi Formu’na göre, satış gelirinin masraflar düşüldükten sonra faizsiz sermaye avansı olarak futbol şirketine aktarılması planlanıyor. Paranın kullanılacağı alanlar ise banka kredilerinin ödenmesi, futbolcu ve teknik kadro ücretleri, bonservis bedelleri, günlük giderler ve diğer yükümlülükler için kullanılacak.

Kulübün futbol şirketi üzerinde yönetim hakimiyeti devam ederken, Beşiktaş’ın yönetim kurulunu belirlemede etkili olan imtiyazlı hisseler de kulüpte kaldığı aktarıldı. Ayrıca satış sermaye artırımı şeklinde yapılmadığı için mevcut yatırımcıların şirketteki payları azalmadı.

KAP'a yapılan alım satım bilgileri
Başlık ResmiKAP'a yapılan alım satım bilgileri

HİSSELERDEKİ SON DURUM

TSİ 14.00 itibarıyla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri 1,99 TL seviyesinde işlem görüyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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