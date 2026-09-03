Rakamlar netleşiyor! İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı için kritik bir gelişme yaşanmış oldu. İşte 2 aylık enflasyona göre memur ve emekliye yapılacak zam oranı...
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.
2 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?
Enflasyon temmuzda yüzde 1,78 oranında gelmişti. Ağustos enflasyonu ise yüzde 1,84 oldu. Böylece 2 aylık enflasyon oranı yüzde 3,65 oldu.
EMEKLİNİN 2 AYLIK ZAMMI
Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2 aylık zammı da kesinleşti. Emekliler, 2027 Ocak için yüzde 3,65 oranında zammı şimdiden garantiledi.
MEMURLAR İÇİN HENÜZ FARK YOK!
Memur ve memur emeklileri için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı. Memurlar toplu sözleşmeye göre yüzde 5'lik zam alacak. Enflasyon farkının oluşması için kalan 4 ayda yüzde 3,23 üzerinde enflasyon daha oluşması gerekiyor.
4 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR
Memur ve emeklinin zam oranlarının kesinleşmesi için 4 aylık enflasyon bekleniyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla milyonların zammı netleşecek.