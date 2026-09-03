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Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti! Özlem Gültekin'in kesin ölüm sebebi belli oldu

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Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti! Özlem Gültekin'in kesin ölüm sebebi belli oldu

İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Gültekin'in Adli Tıp Kurumu raporu da tamamlandı. Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki doktorun anestezik bir ilaç olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

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İzmir'de özel kliniğinde cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümündeki soru işaretleri Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı ölüm raporuyla açıklığa kavuştu.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Raporda Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA PROPOFOL ÇIKTI

Toksikolojik incelemelerde Gültekin'in kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken, aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı. Alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde Gültekin'in kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu tespit edildi.

Özlem Gültekin
Başlık ResmiÖzlem Gültekin

MORLUK VE KABURGA KIRIKLARI MÜDAHALE SIRASINDA OLUŞMUŞ

Sabah'ta yer alan habere göre otopsi sırasında belirlenen bazı morluk ve kaburga kırıklarının ise Gültekin'e sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.

6 KİŞİ İFADE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri çalışanları ile Gültekin'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE İNCELENİYOR

Öte yandan Gültekin'in kliniğine ait güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu. Görüntülerin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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