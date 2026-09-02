Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Hepsini imha ettik

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik dün düzenlenen saldırılara ilişkin, "Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dün İran'a yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin konuştu.

Trump, "Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi.

"YENİDEN SALDIRMAYA HAZIRIZ" UYARISI

İran'a düzenlenen son saldırının 'çok ağır' olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin 'istediği zaman yeniden saldırmaya hazır olduğu' uyarısında bulundu.

Yeniden başlatılan operasyonun uzun sürmeyeceğini ifade eden ABD Başkanı, başka bir savaşa da değindi. Trump, "Ukrayna da barış anlaşmasına hazır olduğunda Putin'le zirve yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Detaylar birazdan...

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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