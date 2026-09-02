Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Hepsini imha ettik

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Hepsini imha ettik

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik dün düzenlenen saldırılara ilişkin, "Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi.

Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dün İran'a yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin konuştu.

Trump, "Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi.

"YENİDEN SALDIRMAYA HAZIRIZ" UYARISI

İran'a düzenlenen son saldırının 'çok ağır' olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin 'istediği zaman yeniden saldırmaya hazır olduğu' uyarısında bulundu.

Yeniden başlatılan operasyonun uzun sürmeyeceğini ifade eden ABD Başkanı, başka bir savaşa da değindi. Trump, "Ukrayna da barış anlaşmasına hazır olduğunda Putin'le zirve yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Detaylar birazdan...

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ARIKLI GÖREVDEN ALINDI
ARIKLI GÖREVDEN ALINDI
Kaza sonrası "Dokunulmazlığım kaldırılsın" demişti
AMEDSPOR ÜZERİNDEN SERT ÇIKIŞ
AMEDSPOR ÜZERİNDEN SERT ÇIKIŞ
Bahçeli: Spor karanlık emellere alet edilmemeli
GECE 'BURSLARI' SORULDU
GECE 'BURSLARI' SORULDU
Enginyurt'un danışmanından pes dedirten savunma
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
İşte aylık taksit tutarları
ADINI BİLE DEĞİŞTİRECEK
ADINI BİLE DEĞİŞTİRECEK
Trump'tan şaşırtan 'Hürmüz' hamlesi
TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
Batan gemiden çarpışma öncesi uyarı: "İskeleye kır"
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR!
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR!
"Gizliden tepki koyan ülkeler mevcut"
TEK TIKLA 44 BİN LİRASI GİTTİ
TEK TIKLA 44 BİN LİRASI GİTTİ
MHRS'de büyük tuzak! Sakın bu hatayı yapmayın
MEMİŞ'TEN 7.500 TL TAHMİNİ
MEMİŞ'TEN 7.500 TL TAHMİNİ
Altın yatırımcısını heyecanlandıran gelişme
İŞTE TÜM GELİŞMELER!
İŞTE TÜM GELİŞMELER!
Marmara'da iki gemi çarpıştı, 10 mürettebat kayıp
İŞTE TÜRKİYE'NİN FAVORİLERİ
İŞTE TÜRKİYE'NİN FAVORİLERİ
Otomobilde ibre SUV'a döndü
İSTANBULKART'LA GEZİYOR
İSTANBULKART'LA GEZİYOR
İETT otobüsüne bindi, Kilyos’ta denize girdi
UNUTULMAZ FEDÂKARLIK!
UNUTULMAZ FEDÂKARLIK!
Son anlarında bile ailelerini düşünmüşler
"İKİNCİ PALU AİLESİ" DOSYASI!
"Çocuğumu köpek kafasıyla yıkadılar" itirafı şoke etti
TRABZON'DA ARDA SÜRPRİZİ
TRABZON'DA ARDA SÜRPRİZİ
"Yeni hocamız sen ol" teklifine cevap verdi
CANLI YAYINDA 'TOGG' GAFI!
CANLI YAYINDA 'TOGG' GAFI!
Bir "Gülnaz Şırınga" vakası daha
HULL CITY'Yİ 4'E KATLADI
HULL CITY'Yİ 4'E KATLADI
Acun Ilıcalı 18 transfer yaptı, servet harcadı
213 KİŞİDEN 171'İ POZİTİF!
213 KİŞİDEN 171'İ POZİTİF!
Belediyedeki uyuşturucu taramasının sonuçları şaşırttı
"TELSİZLE UYARDIK!"
Silivri'deki kazada batan geminin sahibinden flaş iddia
YERLİ TOGG ZİRVEDE!
YERLİ TOGG ZİRVEDE!
İşte Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İran'dan Hürmüz'de flaş karar! Sayı 56'ya çıktı
İran'dan Hürmüz'de flaş karar! Sayı 56'ya çıktı
Kaydet
AKOM'dan yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak, hafta sonu hava nasıl olacak?
AKOM'dan yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak, hafta sonu hava nasıl olacak?
Kaydet
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte Çeşme'deki düğünden ilk kareler
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.