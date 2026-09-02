Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altın yatırımcısını heyecanlandıran gelişme! İslam Memiş'ten 7.500 TL tahmini

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Altın yatırımcısını heyecanlandıran gelişme! İslam Memiş'ten 7.500 TL tahmini

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası herkes "Altın yeniden yükselecek mi?" sorusuna cevap ararken, ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Memiş, ons altında 5 bin dolar, gram altında ise 7.500 TL tahmininde bulundu. İşte detaylar...

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD-İran savaşında tansiyonun yeniden yükselmesi piyasaları alt üst etti. Yükselişe geçen brent petrolün varil fiyatı 95 dolara çıkarken, altın ise sert düştü. Altının gram ve ons fiyatı son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylece altın ağustos ayındaki kazancının yarısını vermiş oldu. Piyasalar jeopolitik gerilimlerle baskılanırken, ünlü Finans analisti İslam Memiş'te altın, petrol ve gümüş hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Milyonlarca dolar kazanacak! Apple
EKONOMİ

Milyonlarca dolar kazanacak! Apple'ın yeni CEO'sunun maaşı belli oldu

İlk olarak altın hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü analist ons altın için jeopolitik gerilim olsa da olmasa da teknik olarak satışa muhtaç olan bir fiyatlamayla yoluna devam ettiğini ifade ederken, altının bir sonraki atakta 4800 dolar seviyesine kadar bir toparlanma yaşayacağını kaydetti. Memiş cümlelerine şu şekilde devam etti; ‘’ABD’nin tekrar İran saldırısıyla alakalı, jeopolitik gerilimlerle alakalı tekrar yeni bir haber akışı geldi ancak yine de ons altın tarafında jeopolitik gerilim olsa da olmasa da teknik olarak satışa muhtaç olan bir fiyatlamayla yoluna devam ediyordu. Bu, kâr satışıyla alakalı beklentimiz gerçekleşti. Tekrar 4600 dolar seviyesinin üzerinde. Bir sonraki atakta 4800 dolar seviyesine kadar bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Yine ara seçimlerde, Trump’ın yüksek bir dolar, yüksek bir faiz, yüksek bir petrol piyasasıyla yoluna devam etmeyeceğini tahmin ediyorum.’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Altın yatırımcısını heyecanlandıran gelişme! İslam Memiş'ten 7.500 TL tahmini
Başlık ResmiAltın yatırımcısını heyecanlandıran gelişme! İslam Memiş'ten 7.500 TL tahmini

Memiş, ardından gram altınla ilgili beklentilerini aktardı. Fiziki altının piyasada ucuz olduğunu, talep olmadığını, hatta son 1 aydır satışların yoğun olduğunu gözlemleyen Memiş Gram altın için; "Ons, kısa vadeli etkili olabilir ama dolar-TL kuru bu sürece dahil olmadı. Dolar-TL’yi mutlaka göz önünde bulundurmak lazım, yukarı yönlü riskleri… Şunu ifade etmek isterim. Gram altında 6720 lira seviyesi, Kapalıçarşı piyasası fiziki altın şu anda 6690 TL, yani 30 TL’lik bir fark var. Önceden ekranlarda ucuz olan gram altın, şu an serbest piyasalarda ucuz. 12 bin 500 dolar olan işçilik, eksi 1000 dolara kadar geriledi. Bu da fiziki altının piyasada ne kadar ucuz olduğunu, talep olmadığını, hatta son 1 aydır satışların yoğun olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

MEMİŞ'İN GRAM ALTIN BEKLENTİSİ

Kısa vadede altın için 7 bin-7500 lira arasına yerleşen bir gram altın-TL fiyatı bekleyen Memiş "Bu yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5000 dolar seviyesinin üzerinde bekliyorum. Gram altın tarafında da yukarı yönlü beklentilerim halen devam ediyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Altın yatırımcısını heyecanlandıran gelişme! İslam Memiş'ten 7.500 TL tahmini
Başlık ResmiAltın yatırımcısını heyecanlandıran gelişme! İslam Memiş'ten 7.500 TL tahmini

GÜMÜŞ 2027-2028 YILININ ŞAMPİYONU OLABİLİR

Gümüş içinde önemli açıklamalarda bulunun ünlü analist, Gümüşteki ilk hedefi 75 dolar aktardı. Yıl sonu hedef fiyatını da 96 dolar seviyesinde bekleyen Memiş Gümüş için; “Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. İlk hedefi 75 dolar, yıl sonuna kadar da 96 dolar seviyesine kadar toparlanmanın devamını bekliyorum. Bu yılın şampiyonu gümüş olur mu? Peki 2027-2028 yılının şampiyonu gümüş olur mu? Bu sorunun cevabı bende evet” dedi.

Son olarak petrol hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunan Memiş ''Özellikle petrol fiyatlarında bu sabah 96 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şu an 95 dolar seviyesinde. Petrol tarafında yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Beklenen kâr satışları geldi. Kasım ayına atıfta bulunarak yüksek bir petrol, yüksek bir enflasyonla veya yüksek bir faizle ara seçimlere gitmek istemeyen bir ABD ile karşı karşıyayız.’’ İfadelerini kullandı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
TELSİZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
Batan gemiden çarpışma öncesi uyarı: "İskeleye kır"
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR!
ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR!
"Gizliden tepki koyan ülkeler mevcut"
İŞTE TÜM GELİŞMELER!
İŞTE TÜM GELİŞMELER!
Marmara'da iki gemi çarpıştı, 10 mürettebat kayıp
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
İşte aylık taksit tutarları
İSLAM MEMİŞ'TEN 7.500 TL TAHMİNİ!
İSLAM MEMİŞ'TEN 7.500 TL TAHMİNİ!
Altın yatırımcısını heyecanlandıran gelişme
İSTANBULKART'LA GEZİYOR
İSTANBULKART'LA GEZİYOR
İETT otobüsüne bindi, Kilyos’ta denize girdi
İŞTE TÜRKİYE'NİN FAVORİLERİ
İŞTE TÜRKİYE'NİN FAVORİLERİ
Otomobilde ibre SUV'a döndü
UNUTULMAZ FEDÂKARLIK!
UNUTULMAZ FEDÂKARLIK!
Son anlarında bile ailelerini düşünmüşler
"İKİNCİ PALU AİLESİ" DOSYASI!
"Çocuğumu köpek kafasıyla yıkadılar" itirafı şoke etti
TRABZON'DA ARDA SÜRPRİZİ
TRABZON'DA ARDA SÜRPRİZİ
"Yeni hocamız sen ol" teklifine cevap verdi
CANLI YAYINDA 'TOGG' GAFI!
CANLI YAYINDA 'TOGG' GAFI!
Bir "Gülnaz Şırınga" vakası daha
HULL CITY'Yİ 4'E KATLADI
HULL CITY'Yİ 4'E KATLADI
Acun Ilıcalı 18 transfer yaptı, servet harcadı
213 KİŞİDEN 171'İ POZİTİF!
213 KİŞİDEN 171'İ POZİTİF!
Belediyedeki uyuşturucu taramasının sonuçları şaşırttı
"TELSİZLE UYARDIK!"
Silivri'deki kazada batan geminin sahibinden flaş iddia
YERLİ TOGG ZİRVEDE!
YERLİ TOGG ZİRVEDE!
İşte Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri
'TAM ANLAMIYLA BİR KAYA'
'TAM ANLAMIYLA BİR KAYA'
G.Saray'ın yeni stoperine övgüler yağdırdı
FECİ KAZANIN EN ACI DETAYI!
FECİ KAZANIN EN ACI DETAYI!
Batan gemiden geriye onlar kaldı
KULİSLER HAREKETLENDİ!
KULİSLER HAREKETLENDİ!
BAĞ-KUR'luya emeklilik müjdesi
17 YILA YAYILAN CİNAYET ZİNCİRİ!
17 YILA YAYILAN CİNAYET ZİNCİRİ!
Fethi Dağlı’nın adı üç ayrı dosyada birleşti
AKARYAKITA 3'LÜ ZAM!
AKARYAKITA 3'LÜ ZAM!
Benzin, motorin ve otogazın fiyatı değişiyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İşte Türkiye'nin en çok satılan SUV'ları! Zirvede bir elektrikli yer alıyor
Otomobilde ibre SUV'a döndü! İşte Türkiye'nin favorileri
Kaydet
Almanya'da Ukrayna uçağına İHA'lı saldırı girişimi! 2 şüpheli ortaya çıktı
Almanya'da Ukrayna uçağına İHA saldırısı girişimi!
Kaydet
Gece zihniniz neden susmuyor? Asıl neden düşündüğünüzden farklı
Gece zihniniz neden susmuyor? Asıl neden düşündüğünüzden farklı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.