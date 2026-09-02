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Sağlık

Gece zihniniz neden susmuyor? Asıl neden düşündüğünüzden farklı

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Gece zihniniz neden susmuyor? Asıl neden düşündüğünüzden farklı

Gece yatağa girildiğinde gündüz kolayca geçiştirilen düşüncelerin zihni saatlerce meşgul edebildiğini belirten Uzman Psikolog Beste Çokaygil, bunun nedeninin düşüncelerin artması değil, dikkat dağıtan uyaranların ortadan kalkması olduğunu söyledi. Çokaygil, gece zihnin aynı kaygının etrafında dönmesine neden olan “ruminasyon” sürecine karşı ekran kullanımını azaltmayı, düşünceleri not etmeyi ve önemli kararları sabaha bırakmayı önerdi.

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Gece saatlerinde zihnin daha fazla çalışıyormuş gibi hissedilmesinin doğal olduğunu belirten Çokaygil, "Gün içinde iş, telefon, sosyal medya ve günlük sorumluluklar dikkatimizi sürekli dış dünyada tutuyor. Gece ise bu uyaranlar azalınca zihnimiz içeriye yöneliyor. O nedenle gece ortaya çıkan düşünceler çoğu zaman yeni değildir; gündüz fark etmediğimiz düşünceleri sessizlik içinde daha belirgin şekilde hissederiz" dedi.

"GECE VERİLEN KARARLAR YANILTICI OLABİLİR"

Günün sonunda yalnızca bedenin değil zihnin de yorulduğunu ifade eden Çokaygil, "Yorgun bir zihin duyguları düzenlemekte ve olaylara mesafe koymakta daha fazla zorlanır. Gündüz çözülebilir görünen bir konu gece çok daha karmaşık ve umutsuz hissedilebilir. Bu nedenle özellikle geceleri önemli kararlar vermemek ve sabah yeniden değerlendirmek daha sağlıklı olabilir" diye konuştu.

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"ZİHİN ÇÖZÜM ÜRETİRKEN AYNI DÜŞÜNCEYE TAKILABİLİYOR"

Gece zihni meşgul eden düşüncelerin büyük bölümünün geçmişten çok geleceğe yönelik kaygılar olduğunu söyleyen Çokaygil, "Belirsizlik karşısında zihin çözüm üretmeye çalışır. Ancak gece yatağın içinde çoğu sorunu çözme imkânı olmadığı için düşünmek bir süre sonra aynı düşüncelerin tekrarına dönüşebilir. Psikolojide buna 'ruminasyon', yani zihinsel geviş getirme adı verilir. Kişi çözüme yaklaştığını düşünse de çoğu zaman aynı kaygının etrafında dönmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

"YATMADAN ÖNCE EKRANI BIRAKIN, AKLINIZDAKİLERİ NOT ALIN"

Gece artan düşüncelerle başa çıkabilmek için bazı basit alışkanlıkların fayda sağlayabileceğini belirten Çokaygil, "Aklınıza gelen konuları kısa notlar almak, 'Bunu yarın düşüneceğim' diyerek zihne sınır koymak, yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak ve düzenli bir uyku rutini oluşturmak zihnin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Ancak uzun süredir geceleri yoğun kaygı, düşünceleri durduramama veya uyku sorunları yaşanıyorsa mutlaka profesyonel destek alınmalıdır" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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