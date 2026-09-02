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T-Otomobil

Togg’un iki modeli de zirvede! Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri

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Togg’un iki modeli de zirvede! Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı güncel satış rakamlarına göre, Ağustos 2026 döneminde en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli üretim Togg'dan Tesla, Citroen, Peugeot, MINI ve Kia'ya kadar birçok marka satış yarışında öne çıkarken, en çok satan modeller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobilleri ve güncel satış rakamları...

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yılın ilk 8 ayında elektrikli araç satışları yüzde 12,3 düşüşle 105 bin 951 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 120 bin 857 adetlik elektrikli araç satışı gerçekleşmişti.

Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 18,8’e çıktı.

Togg’un iki modeli de zirvede! Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri
Başlık ResmiTogg’un iki modeli de zirvede! Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Ağustos ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde yılın ilk ayından itibaren olduğu gibi iki modeliyle yine Togg yer alıyor.

Satışlara model bazında baktığımızda Ağustos ayında Togg’un SUV modeli T10X zirvede. Markanın sedan modeli T10F ise ikinci sıradaki yerini korudu. KG Mobility Torres EVX üçüncü sırada onları takip ediyor.

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T-OTOMOBİL

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu



Ağustos ayında en çok satılan 10 elektrikli modelden 8’i SUV oldu.

İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller...

MODEL

TEMMUZ

1. TOGG T10X

2 bin 939 adet

2. TOGG T10F

1947 adet

3. KGM TORRES EVX

1602 adet

4. VOLVO EX30

805 adet

5. CİTROEN C3 AİRCROSS

502 adet

6. KİA EV3

300 adet

7. BMW İX3

288 adet

8. TESLA MODEL Y

280 adet

9. MERCEDES CLA

277 adet

10. OPEL FRONTERA

262 adet

Ocak-Ağustos döneminde ise Togg yine iki modeliyle zirvede yer aldı. Toplam 25 bin 848 adetle elektrikli araç pazarının yüzde 27’den fazlasına sahip.

MODEL

OCAK-AĞUSTOS

1. TOGG T10X

17 bin 783 adet

2. TOGG T10F

12 bin 951 adet

3. KGM TORRES

10 bin 204 adet

4. MINI COUNTRYMAN

8 bin 105 adet

5. VOLVO EX30

5 bin 34 adet

6. OPEL FRONTERA

4 bin 756 adet

7. TESLA MODEL Y

4 bin 368 adet

8. CITROEN C3 AIRCROSS

3 bin 354 adet

9. BMW iX1

2 bin 574 adet

10. VOLVO EX40

2 bin 148 adet

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