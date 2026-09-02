Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı güncel satış rakamlarına göre, Ağustos 2026 döneminde en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli üretim Togg'dan Tesla, Citroen, Peugeot, MINI ve Kia'ya kadar birçok marka satış yarışında öne çıkarken, en çok satan modeller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobilleri ve güncel satış rakamları...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre yılın ilk 8 ayında elektrikli araç satışları yüzde 12,3 düşüşle 105 bin 951 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 120 bin 857 adetlik elektrikli araç satışı gerçekleşmişti.



Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 18,8’e çıktı.

Togg’un iki modeli de zirvede! Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobilleri

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Ağustos ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde yılın ilk ayından itibaren olduğu gibi iki modeliyle yine Togg yer alıyor.

Satışlara model bazında baktığımızda Ağustos ayında Togg’un SUV modeli T10X zirvede. Markanın sedan modeli T10F ise ikinci sıradaki yerini korudu. KG Mobility Torres EVX üçüncü sırada onları takip ediyor.





Ağustos ayında en çok satılan 10 elektrikli modelden 8’i SUV oldu.

İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller...

MODEL TEMMUZ 1. TOGG T10X 2 bin 939 adet 2. TOGG T10F 1947 adet 3. KGM TORRES EVX 1602 adet 4. VOLVO EX30 805 adet 5. CİTROEN C3 AİRCROSS 502 adet 6. KİA EV3 300 adet 7. BMW İX3 288 adet 8. TESLA MODEL Y 280 adet 9. MERCEDES CLA 277 adet 10. OPEL FRONTERA 262 adet

Ocak-Ağustos döneminde ise Togg yine iki modeliyle zirvede yer aldı. Toplam 25 bin 848 adetle elektrikli araç pazarının yüzde 27’den fazlasına sahip.

MODEL OCAK-AĞUSTOS 1. TOGG T10X 17 bin 783 adet 2. TOGG T10F 12 bin 951 adet 3. KGM TORRES 10 bin 204 adet 4. MINI COUNTRYMAN 8 bin 105 adet 5. VOLVO EX30 5 bin 34 adet 6. OPEL FRONTERA 4 bin 756 adet 7. TESLA MODEL Y 4 bin 368 adet 8. CITROEN C3 AIRCROSS 3 bin 354 adet 9. BMW iX1 2 bin 574 adet 10. VOLVO EX40 2 bin 148 adet

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