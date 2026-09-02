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Ekonomi

OVP için tarih netleşti! Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası belli oluyor

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OVP için tarih netleşti! Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası belli oluyor
Fotoğraf Başlığı OVP için tarih netleşti! Türkiyenin 3 yıllık yol haritası belli oluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasında hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Yılmaz, OVP'nin detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarıyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. OVP hazırlıkları kapsamında iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

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"İŞ DÜNYAMIZIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİK"

Toplantının içeriğini aktaran Yılmaz, "İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP’ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik." dedi.

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OVP İÇİN TARİH BELLİ OLDU

OVP'nin detayları için tarih veren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.

Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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