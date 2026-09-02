Cüneyt Çakır'ın yeni adresi belli oldu: Sürpriz görevi bizzat açıkladı

Rusya Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'la uzun süreli sözleşme imzaladı. Çakır, ilk seneki geçiş aşamasında Rus hakemliğinin eğitim ve yapılanmasında başrol oynayacak.

Hakemlik kariyerini Kasım 2022'de noktalayan ve Ağustos 2023'te Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Cüneyt Çakır'ın yeni adresi Rusya oldu.

Cüneyt Çakır, uluslararası arenada 204 defa düdük çaldı.

"HIZLICA İKNA OLDUM"

Rusya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki eski hakem, teklifin geçen yılın sonlarında ortaya çıktığını ve sonrasında da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Dünya Kupası'nda görev aldığım dönemde kararımı verdim. Ortak bir hedef doğrultusunda ve aynı çizgide birlikte çalışmak benim için çok önemli. Bu teklifin benim için doğru olduğuna hızlıca ikna oldum" dedi.

Cüneyt Çakır, önceliklerinin hakemlerin eğitimi ve gelişimi olduğunu; eğitimin ülke genelinde en üst seviyeden akademi hakemlerine kadar tutarlı şekilde tek merkezden yapılacağını belirtti.

Türkiye'nin uluslararası alandaki en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır, 2022'de aktif kariyerini sonlandırdı.

"TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDIK"

Gürcistan'da edindiği deneyimi Rusya'da kullanmayı planladığını belirten FIFA kokartlı eski hakem, "Gürcistan Futbol Federasyonu, harika bir çalışma ortamı sağladı. Ülke genelinde yetenekli gençleri keşfetmek için ülkenin her noktasına seyahat ettim. Bir akademi kurduk ve şu anda uluslararası maçlarda görev yapan hakemler yetiştirdik. Tarihte ilk defa Gürcü hakemler Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapıyor" şeklinde konuştu.

Çakır, Rusyadaki buradaki hedefleri hakkında, "Buradaki öncelik istikrar ve geleceğe yönelik çalışmak. Geçmişte Rusya'nın birçok iyi hakemi oldu. Bu sadece bir veya iki yıllık bir hedef değil. Günü ya da sezonu kurtarmak istemiyoruz. Rus hakemliğinin geleceğini şekillendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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