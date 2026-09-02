Acun Ilıcalı, 18 transfere servet harcadı: Hull City'nin değerini 4'e katladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, bu sezon gerçekleştirdiği 18 transferle dikkat çekti. İngiliz kulübünün 60 milyon euro olan kadro değeri, 250 milyon euro seviyesini geçti.

Premier Lig'e 10 yıl aranın ardından yükselen Hull City, yeni sezonda kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kehribar-siyahlı kulüp, transfer harcamalarında dünya genelinde 11'inci sırada yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, geçtiğimiz sezon Championship play-off turunda rakiplerini devirdi.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM ACUN ILICALI

Teknik direktörlüğünü Bosna Hersekli Sergej Jakirovic'in yaptığı Hull City’nin çarpıcı transfer politikası, İngiliz basınında da geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen yayın kuruluşları, 57 yaşındaki Türk iş adamı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek, kesenin ağzını açan kulübün kadro planlamasını spor gündemine taşıdı.

KADRO DEĞERİ 253 MİLYON EURO

Yaz transferi döneminde 18 futbolcuyu renklerine bağlayan Hull City, yaklaşık 176 milyon euro harcadı. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan 253 milyon euroluk güncel piyasa değerine sahip ekip, Premier Lig'din ilk 2 haftasında 6 puan topladı.

Hull City, Manchester United'ı 2-0, Coventry City'yi ise 1-0 mağlup etmeyi başardı.

HULL CITY'NİN YENİ TRANSFERLERİ

İngiliz kulübü Hull City'nin kadrosuna kattığı oyuncular şöyle:

Nobel Mendy, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Ilyas Ansah, Tim Iroegbunam, Mohamed-Ali Cho, Christos Mouzakitis, Brooke Norton-Cuffy, Jens Hjerto-Dahl, Sorba Thomas, Joe Gelhardt, Jack Butland, Lucas Gourna-Douath, Elliot Stroud, Robinio Vaz, Hidemasa Morita, Matt Targett, Oscar Zambrano

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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