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Tuzlu Kahve Hakan kim? Mehmet Korhan Fırat oynadığı diziler ve kariyeri

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Tuzlu Kahve Hakan kim? Mehmet Korhan Fırat oynadığı diziler ve kariyeri
Fotoğraf Başlığı Tuzlu Kahve Hakan kim? Mehmet Korhan Fırat oynadığı diziler ve kariyeri

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlarken hikayeye dahil olan isimler de dikkat çekti. Dizide Eda Ece'nin oynadığı Derin'in özel hayatında önemli bir yere sahip olan Hakan karakteri ve karakteri canlandıran Mehmet Korhan Fırat'ın kariyeri merak konusu oldu.

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Tuzlu Kahve'nin ilk bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından Hakan karakteri gündeme geldi. Daha önce birçok televizyon dizisinde rol alan Mehmet Korhan Fırat'ın yer aldığı yapımlar da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

TUZLU KAHVE HAKAN KİM?

Tuzlu Kahve dizisinde Hakan, Derin'in evlilik planları yaptığı sevgilisi olarak hikayeye dahil oluyor. Karakteri Mehmet Korhan Fırat canlandırıyor. Dizinin ilk bölümünde Hakan'la evlenmeye hazırlanan Derin, ilişkisiyle ilgili beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Hakan'ın ihaneti ortaya çıkınca Derin ilişkisini bitirme kararı alıyor.

Bu gelişme aynı zamanda Derin ile Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'in hikayesinin kesişmesinde etkili oluyor. Mehmet Korhan Fırat ise diziye Hakan rolüyle konuk oyuncu olarak katıldı.

Tuzlu Kahve Hakan kim? Mehmet Korhan Fırat oynadığı diziler ve kariyeri
Başlık ResmiTuzlu Kahve Hakan kim? Mehmet Korhan Fırat oynadığı diziler ve kariyeri

MEHMET KORHAN FIRAT KİMDİR?

Mehmet Korhan Fırat, 26 Ağustos 1988 tarihinde Erzincan'da doğdu. Oyunculuk alanındaki eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Fırat, televizyon kariyerine 2010 yılında başladı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı türlerdeki televizyon projelerinde görev alan Fırat, Bizim Hikaye'de Tufan, Doğduğun Ev Kaderindir'de Celal, Payitaht Abdülhamid'de Tatavlalı ve Mavera'da Şahsuvar karakterleriyle izleyici karşısına çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinde ise Ekrem Erten rolünü üstlendi.

MEHMET KORHAN FIRAT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Bizim Hikaye 2017-2019

Doğduğun Ev Kaderindir 2019-2020

Payitaht Abdülhamid 2020

Mavera 2021

Aşk Mantık İntikam 2021-2022

Hudutsuz Sevda 2023-2025

Tuzlu Kahve 2026

Uzak Şehir 2026

Sinema:

Düğün Şarkıcısı - Yakında

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Editör : İREM ÖZCAN
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