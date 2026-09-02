Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu

2026 yılı Ocak-Ağustos aralığı otomotiv pazarı verileri belli oldu. Otomotiv pazarında aylardır süren daralma Ağustos ayında da devam etti. Peki Ağustos ayı rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 oranında daralarak 719 bin 996 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 13,79 oranında daralarak 564 bin 241 adet oldu.

Pazarın yüzde 84’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 313 bin 13 adetle zirvede yer aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise Ağustos ayında SUV’lar yine en çok tercih edilen modeller oldu. SUV’ların pazar payı 8 aylık dönemin sonunda yüzde 66’yı geçti.

MARKALARDA LİDER FARKI AÇIYOR

Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında Renault ilk sıradaki yerini korudu. Marka, Ağustos ayında 8 bin 773 adetlik satışla ilk sırada yer alırken onu 7 bin 420 adetle Volkswagen, 6 bin 179 adetle Fiat izledi. Yılın geride bıraktığımız 8 aylık dönemine baktığımızda ise yine Renault 91 bin 388 adetle farkı açarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Volkswagen’in 59 bin 972 adetlik satış rakamı var. Fiat ise 59 bin 667 adetle üçüncü sırada. Zirvede fark açılırken Volkswagen ve Fiat arasında yarış çok yakın.



Otomobil tarafında 8 aylık dönemde markalar arasında 84 bin 969 adetle Renault yine lider durumda. Marka 2025 yılını da hem toplamda hem de otomobil satışlarında lider tamamlamıştı.

Renault ile en yakın rakibi Volkswagen arasındaki fark artarak 37 bin 736 adet otomobil satışı oldu. Volkswagen 47 bin 233 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken, 2026 yılında indirim kampanyaları ile dikkat çeken Toyota, 43 bin 378 adetlik otomobil satışıyla üçüncü sırada yer aldı.

YILIN EN ÇOK SATILAN MODELLERİ HANGİLERİ?

Peki Ocak-Ağustos döneminde en satılan otomobiller hangileri? İlk 5 sırada Renault’un 3 modeli yer alırken, ilk 10 arasında Toyota’nın iki modeli yer alıyor. İlk 10 sıraya sadece elektrikli modellerden sadece Togg girebildi ve Togg’un T10X modeli Ağustos ayı satışlarında zirvede yer aldı.



İşte 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde en çok satılan modeller:

1- Renault Clio – 31 bin 643 adet

2- Toyota Corolla – 22 bin 99 adet

3- Renault Megane Sedan – 19 bin 938 adet

4- Togg T10X – 17 bin 783 adet

5- Renault Duster – 17 bin 783 adet

6- Fiat Egea Sedan – 16 bin 915 adet

7- Toyota C-HR – 16 bin 709 adet

8- Hyundai i20 – 13 bin 635 adet

9- Volkswagen Taigo – 15 bin 554 adet

10- Peugeot 2008 – 13 bin 379 adet



Ağustos ayında en çok satılan modeller:

1- Togg T10X – 2 bin 939 adet



2- Renault Duster – 2 bin 677 adet

3- Toyota Corolla – 2 bin 386 adet

4- Kia Sportage – 1947 adet

5- Togg T10F – 1947 adet

6- Renault Clio – 1894 adet

7- KG Mobility Torres – 1870 adet

8- Hyundai i20 – 1761 adet

9- Renault Boreal – 1683 adet

10- Hyundai Tucson – 1458 adet

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