Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı! Ekipler bölgede

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı bildirildi. Gemilerden biri ile irtibatın kurulamadığı, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı açıklandı.

Gemilerden birinde hasar olmadığı, diğer gemi ve mürettebat ile irtibat kurulamadığı bildirildi. Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"02.09.2016 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır.

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür.

Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası