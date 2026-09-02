Tarım Bakanlığı kırsal kalkınmayı yerelden başlatıyor! Anadolu’nun üreten gücü vitrine çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 7-8 Eylül’de düzenlenecek YEGFEST 2026, Anadolu’nun dört bir yanındaki kalkınma projelerini Ankara’da bir araya getiriyor. Yöresel ürünlerin markalaşmasından kırsal turizme, e-Ticaret’ten kadın ve genç girişimciliğine kadar kırsalda yeni gelir alanları oluşturacak projeler başkentte tanıtılacak.

Türkiye’nin dört bir yanında kırsalın geleceği için hazırlanan projeler Ankara’da buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek programla 60 ildeki 194 ilçede faaliyet gösteren 155 Yerel Eylem Grubu (YEG), 7-8 Eylül’de YEGFEST 2026’da bir araya gelecek. Karadeniz’den Ege’ye, İç Anadolu’dan Doğu

ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada; yöresel ürünlerden kırsal turizme, kadın ve genç girişimciliğinden kültürel mirasa kadar farklı alanlarda yürütülen çalışmalar ve hazırlanan projeler aynı platformda buluşacak.

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HER BÖLGENİN POTANSİYELİ ÇIKACAK

Yerel yönetimler, üreticiler, sivil toplum kuruluşları, kadınlar, gençler ve farklı meslek gruplarının bir araya geldiği Yerel Eylem Grupları, kendi bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Yerel Kalkınma Stratejileri hazırlıyor. Bir bölgede yöresel ürünlerin markalaştırılması ön plana çıkarken, başka bir ilçede kırsal turizm, el sanatları veya tarım dışı yeni gelir alanları için çalışmalar yapılıyor. Bazı bölgelerde ise gençlerin ve kadınların girişimciliğe yönlendirilmesi hedefleniyor. YEGFEST 2026, farklı bölgelerde geliştirilen bu çalışmaların aynı çatı altında buluşmasını sağlayacak. Yerel Eylem Grupları, kendi bölgelerinin kalkınma potansiyelini ve bu potansiyeli ekonomiye kazandırmak için yürüttükleri çalışmaları Ankara’da tanıtacak.

YÖRESEL ÜRÜNE KATMA DEĞER

Grupların çalışmalarında, yerel pazarlarda sınırlı kalan yöresel ürünlerin daha geniş tüketici kitlesine ulaştırılması için tanıtım ve markalaşma faaliyetleri de yürütülüyor. Üreticilere katma değer oluşturma, markalaşma, tedarik zinciri yönetimi, dijital pazarlama ve e-Ticaret alanlarında eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yapılıyor. Yöresel ürün katalogları hazırlanırken, üreticilerin yeni satış kanallarına ulaşması için farklı tanıtım modelleri geliştiriliyor. Kırsal turizm, yöresel gastronomi, kültürel miras ve el sanatları da bölgelerin ekonomik potansiyelini artıracak alanlar arasında değerlendiriliyor. Doğal güzellikler, geleneksel hayat biçimi, yerel mutfak ve kültürel değerlerin turizme kazandırılmasıyla kırsalda yeni gelir alanları oluşturulması hedefleniyor. Böylece ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal bölgelerde tarım dışındaki sektörlerin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

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KADIN VE GENÇLERE FIRSAT

Yeni kırsal kalkınma modelinde kadınlar ve gençler de önemli bir yer tutuyor. Kadın kooperatiflerinin üretim ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, gençlerin ise kırsalda yeni iş alanlarına yönlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Verilen eğitimlerle üreticilerin ve girişimcilerin daha geniş pazarlara ulaşması hedefleniyor.

TARIMDA İHRACAT ATAĞI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal hasılada 2002’de 12’nci sıradayken bugün dünyada 7’nci sıraya yükseldiğini söyledi. İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı’nda konuşan Yumaklı, 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılanın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olduğunu belirtti. Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payının yüzde 1,35, tarımsal üretimin katma değerindeki payının ise yüzde 1,75 olduğunu ifade eden Yumaklı, 185 ülkeye 2 bin 226 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç edildiğini ve bu ihracatın ekonomiye 32,6 milyar dolar katkı sağladığını kaydetti. Türkiye’nin 86 milyon vatandaşın yanı sıra 60 milyondan fazla turistin gıda arzını karşıladığını belirten Yumaklı, üreticinin emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yumaklı, Türkiye’yi bulunduğu coğrafyanın imkânlarını en iyi değerlendiren, kaliteli, güvenilir ve rekabetçi gıdanın önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri hâline getirmek istediklerini ifade etti.

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