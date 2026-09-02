Ordu tekbirlerle Haseke’ye girdi

Suriye ordusu, SDG unsurlarının çekildiği Haseke’ye üç taburla giriş yaparak stratejik noktalara konuşlandı. Binlerce Hasekeli, ordu birliklerini tekbirlerle karşıladı.

Suriye sahasında İsrail’i çılgına çeviren gelişmelere Haseke’nin askerî ve siyasî olarak devri de eklendi. Suriye askeri polisi ve iç güvenlik güçleri, şehre üç taburla giriş yaptı ve bütün stratejik noktalara konuşlandı.

SDG unsurlarının tamamen terk ettiği Haseke’de Suriye ordusunun girişiyle birlikte halk sokaklara döküldü. Binlerce Hasekeli ordu mensuplarını tekbirlerle karşıladı.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye’nin savunma konseptini yeniden şekillendirdiğini ve bu süreçte Türkiye’ye olan ihtiyaçlarını ifade ederken Deyr ez-Zor’da Türk ordusu tarafından kurulan köprü ‘kardeşlik nişanesi’ olarak isimlendirildi.

Türk ve Suriye bayrakları eşliğinde verilen görüntüler eşliğinde konuşan Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra “Birliklerimiz, Türk Ordusu ile iş birliği içinde, Mayadin şehrinde Fırat Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlayan yeni yüzer askerî köprünün kurulumunu tamamladı. Bu köprü ile Deyr ez-Zor vilayetindeki halkımızın yükünü fazlasıyla hafifletti. Bu vesileyle, iki ülke arasındaki güven ve iş birliğini güçlendirmek için gösterdiği yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı kardeşim, Türkiye Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e en içten teşekkürlerimi sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

Siyonist rejim askerleri Suriye’nin Kuneytra bölgesinde Taranja yerleşkesine baskın düzenleyerek sivilleri alıkoydu. El-Ajraf’ta yolu kesen siyonist unsurlar, Tel el-Ahmar ve eş-Şarki köylerini top atışlarıyla vurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail’in temmuzda 65, ağustosun ilk 18 gününde ise 52 kez Suriye topraklarına giriş yaptığını belirtti. Şeybani “Ocak ayından bu yana 147 kişi gözaltına alındı; bunlardan 49’u hâlâ gözaltında tutuluyor. Ayrıca Kuneytra ve Şam kırsalında ev baskınları devam ediyor. İsrail’in Hermon Dağı’ndan çekilmeyeceğine yönelik kamuoyu açıklamaları, kalıcı bir işgalin ilanı anlamına geliyor ve güvenlik gerekçesini ortadan kaldırıyor. Buna rağmen Şam, diplomatik çözüme bağlılığını sürdürüyor’ dedi. İsrail’in işgal ettiği bölgelerle eş zamanlı olarak saldırılarını artıran Suveyda’daki el-Hicri’ye bağlı birlikler Batı Suveyda kırsalındaki Valgha, Mansura ve Tel Hadid çevresinde güvenlik noktalarına yönelik bombardıman ve sızma girişimlerinde bulundu. İsrail güdümlü saldırı dalgasında 10 güvenlik personeli yaralandı. Hikmet el-Hicri, Suveyda’yı “İsrail devletinin ayrılmaz bir parçası” olarak nitelendirmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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