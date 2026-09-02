Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Ordu tekbirlerle Haseke’ye girdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ordu tekbirlerle Haseke’ye girdi
Fotoğraf Başlığı Ordu tekbirlerle Haseke’ye girdi

Suriye ordusu, SDG unsurlarının çekildiği Haseke’ye üç taburla giriş yaparak stratejik noktalara konuşlandı. Binlerce Hasekeli, ordu birliklerini tekbirlerle karşıladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Suriye sahasında İsrail’i çılgına çeviren gelişmelere Haseke’nin askerî ve siyasî olarak devri de eklendi. Suriye askeri polisi ve iç güvenlik güçleri, şehre üç taburla giriş yaptı ve bütün stratejik noktalara konuşlandı.

SDG unsurlarının tamamen terk ettiği Haseke’de Suriye ordusunun girişiyle birlikte halk sokaklara döküldü. Binlerce Hasekeli ordu mensuplarını tekbirlerle karşıladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Suriye lideri Ahmed Şara Visa ile ödeme yapıp yeni dönemi müjdeledi
DÜNYA

Suriye lideri Ahmed Şara Visa ile ödeme yapıp yeni dönemi müjdeledi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye’nin savunma konseptini yeniden şekillendirdiğini ve bu süreçte Türkiye’ye olan ihtiyaçlarını ifade ederken Deyr ez-Zor’da Türk ordusu tarafından kurulan köprü ‘kardeşlik nişanesi’ olarak isimlendirildi.

Türk ve Suriye bayrakları eşliğinde verilen görüntüler eşliğinde konuşan Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra “Birliklerimiz, Türk Ordusu ile iş birliği içinde, Mayadin şehrinde Fırat Nehri’nin iki yakasını birbirine bağlayan yeni yüzer askerî köprünün kurulumunu tamamladı. Bu köprü ile Deyr ez-Zor vilayetindeki halkımızın yükünü fazlasıyla hafifletti. Bu vesileyle, iki ülke arasındaki güven ve iş birliğini güçlendirmek için gösterdiği yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı kardeşim, Türkiye Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e en içten teşekkürlerimi sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
İsra Holding inşa edecek: Suriye
EKONOMİ

İsra Holding inşa edecek: Suriye'ye 364 bin metrekarelik sanayi şehri

Siyonist rejim askerleri Suriye’nin Kuneytra bölgesinde Taranja yerleşkesine baskın düzenleyerek sivilleri alıkoydu. El-Ajraf’ta yolu kesen siyonist unsurlar, Tel el-Ahmar ve eş-Şarki köylerini top atışlarıyla vurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail’in temmuzda 65, ağustosun ilk 18 gününde ise 52 kez Suriye topraklarına giriş yaptığını belirtti. Şeybani “Ocak ayından bu yana 147 kişi gözaltına alındı; bunlardan 49’u hâlâ gözaltında tutuluyor. Ayrıca Kuneytra ve Şam kırsalında ev baskınları devam ediyor. İsrail’in Hermon Dağı’ndan çekilmeyeceğine yönelik kamuoyu açıklamaları, kalıcı bir işgalin ilanı anlamına geliyor ve güvenlik gerekçesini ortadan kaldırıyor. Buna rağmen Şam, diplomatik çözüme bağlılığını sürdürüyor’ dedi. İsrail’in işgal ettiği bölgelerle eş zamanlı olarak saldırılarını artıran Suveyda’daki el-Hicri’ye bağlı birlikler Batı Suveyda kırsalındaki Valgha, Mansura ve Tel Hadid çevresinde güvenlik noktalarına yönelik bombardıman ve sızma girişimlerinde bulundu. İsrail güdümlü saldırı dalgasında 10 güvenlik personeli yaralandı. Hikmet el-Hicri, Suveyda’yı “İsrail devletinin ayrılmaz bir parçası” olarak nitelendirmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
İran’dan ABD’ye misilleme tehdidi!
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
Osimhen'e öyle bir yedek golcü bulundu ki...
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
Savaş teknolojileri sivilde de kullanılıyor
BAĞ-KUR'DA YENİ DÖNEM
BAĞ-KUR'DA YENİ DÖNEM
Milyonları ilgilendiren düzenleme geliyor
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Trabzonspor'da listenin başı belli oldu
"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDALAR"
İBB için 'tarafını belli et' toplantısı
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
Picasso’yu parçalayıp satıyorlar
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
Kırsal kalkınma yerelden başlatılıyor
"TANIMAM, İLK DEFA DUYDUM"
İşte İdris Naim Şahin'in 3,5 saatlik ifadesi
BAKAN GÜRLEK 3 İSMİ İSTEDİ
BAKAN GÜRLEK 3 İSMİ İSTEDİ
Kaçış yolu kapandı! Gözler Yunanistan'da
"GÜVENLİ ANLAR SONA ERDİ"
Zelenskiy'den Rusya'ya çok sert mesaj
PUTİN 'KANIT' SORDU!
PUTİN 'KANIT' SORDU!
Almanya, drone saldırısında Rusya'yı suçladı
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
Times Meydanı'nda korkunç anlar!
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
893 İLÇEDE OHAL KARARI
893 İLÇEDE OHAL KARARI
Güney Amerika ülkesini 'El Nino' korkusu sardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Apple'da bir devrin sonu! Tim Cook dönemi resmen sona erdi: Yeni CEO John Ternus oldu
Apple'da bir devrin sonu! 15 yıl sonra bıraktı
Kaydet
Savaş teknolojisi günlük hayata iniyor! Cephede gelişti hayatımıza girdi
Savaş teknolojisi günlük hayata iniyor!
Kaydet
İŞKUR hedef büyüttü! Yıl sonuna kadar 1,4 milyon kişiye iş kapısı açılacak
Yıl sonuna kadar 1,4 milyon kişiye iş kapısı açılacak
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.