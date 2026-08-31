İsra Holding inşa edecek: Suriye'ye 364 bin metrekarelik sanayi şehri

İsra Holding, Suriye Ekonomi Bakanlığı ile Bab al-Hawa Sanayi Şehri Genişleme Projesi için anlaşma imzaladı.

Suriye’nin Türkiye sınırındaki önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden Bab al-Hawa’da sanayi altyapısının büyütülmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ile İsra Holding arasında, Bab al-Hawa Sanayi Şehri Genişleme Projesi için iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya ilişkin imza töreni Şam Uluslararası Fuarı’nda gerçekleştirildi. Törene Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Projeyle Bab al-Hawa’daki sanayi kapasitesinin artırılması ve bölgenin üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlanması bekleniyor.

240 BİN METREKARE SANAYİ ALANI

Toplam 364 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan genişleme projesinde, sanayi faaliyetleri için 240 bin metrekarelik satışa hazır parsel oluşturulacak.

Proje alanında üretim bölgelerinin yanı sıra 6 bin 394 metrekarelik idari ve hizmet tesisi bulunacak. Ulaşım altyapısı için 67 bin 500 metrekarelik yol alanı, çevre düzenlemesi kapsamında ise 50 bin metrekarelik yeşil alan ayrılacak.

Sanayi şehrinin ihtiyaç duyacağı altyapı kapsamında elektrik, içme ve kullanım suyu, telekomünikasyon ve kanalizasyon sistemlerinin kurulması planlanıyor. Projede ayrıca endüstriyel atık su arıtma, yağmur suyu drenajı ve yangın söndürme sistemleri de yer alacak.

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “İş dünyamızın Suriye pazarındaki potansiyelini en etkin şekilde değerlendirmek ve karşılıklı kazanç sağlayacak köprüler kurmak adına önemli bir iş birliğini başlatıyoruz” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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