Çinli yerli markalar arasında güvenilirlik lideri 'Chery'

Chery, J.D. Power’ın 2026 Çin Araç Güvenilirliği Araştırması’nda Çinli yerli otomobil markaları arasında zirvede yer aldı. 100 araç başına 181 problem oranına ulaşan marka, üst üste ikinci kez liderliğini korudu.

Chery, J.D. Power’ın 2026 Çin Araç Güvenilirliği Araştırması’nda Çinli yerli otomobil markaları arasında ilk sırada yer aldı. Marka, 100 araç başına 181 problem (PP100) ile sektör ortalaması olan 192’nin ve Çinli yerli markaların 201 PP100’lük ortalamasının altında kaldı.

Chery, böylece araştırmada Çinli markalar arasındaki liderliğini ikinci kez üst üste korudu. Model bazında ise TIGGO 7/7 Plus ile TIGGO 8 Pro, kendi segmentlerinde en düşük problem oranına sahip modeller olarak öne çıktı. Araştırma, 13 ila 48 aylık içten yanmalı motorlu araçların son altı aylık kullanım deneyimlerini kapsıyor.

Çin genelinde 81 şehirde 11 bin 119 araç sahibinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, 34 marka ve 109 modeli değerlendiriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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