BMW elektrikli otomobil satışında 2 milyonu geçti: Dönüm noktası i5 M60 oldu

BMW Group, 2013 yılından bu yana müşterilere teslim ettiği tamamen elektrikli otomobil sayısının 2 milyona ulaştığını açıkladı. İki milyonuncu araç, Almanya’da üretilerek İspanya’daki sahibine teslim edilen bir BMW i5 M60 xDrive oldu.

BMW’nin 2013’ün sonlarında satışa sunduğu sıra dışı karbon fiber gövdeli i3 ile başlayan elektrikli otomobil yolculuğu, yaklaşık 13 yıl sonra önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Şirketin açıkladığı verilere göre BMW ve MINI markaları altında müşterilere teslim edilen tamamen elektrikli otomobil sayısı 2 milyonu geçti. Buradaki rakam hibrit modelleri değil, yalnızca bataryalı elektrikli otomobilleri kapsıyor.

Şarj edilebilir hibrit modeller de hesaba katıldığında BMW Group’un 2013’ten bu yana sattığı elektrik destekli araçların toplamı yaklaşık 3,5 milyon adede ulaşıyor.

BMW’NİN HER DÖRT SATIŞINDAN BİRİ ELEKTRİK DESTEKLİ

BMW’nin 2026’nın ilk yarısında dünya genelinde sattığı her dört otomobilden biri tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit modellerden oluştu.

Ancak elektrikli otomobillerin satışlardaki ağırlığı bölgelere göre önemli farklılık gösteriyor. Avrupa’da tamamen elektrikli BMW modellerine talep yükselirken ABD pazarında elektrikli araçlara yönelik ilginin zayıfladığı görülüyor.

Yılın ilk altı ayında tamamen elektrikli modeller markanın Avrupa satışlarının yaklaşık yüzde 28’ini oluşturdu.

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