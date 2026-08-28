İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 28-29 Ağustos GDZ Elektrik kesintisi programı

İzmir'de28-29 Ağustos 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler belli oldu. GDZ Elektrik bakım, yenileme, kapasite artırımı, ağaç kesimi ve çeşitli teknik çalışmalar nedeniyle Bayındır-Bergama-Bornova-Karabağlar-Karşıyaka-Ödemiş gibi birçok İzmir ilçesine planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, İzmir elektrik kesintisi 28-29 Ağustos listesi...

İzmir elektrik kesintisi 28-29 Ağustos programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Programa göre kesintiler, ilçelere göre farklı zaman aralıklarında uygulanacak. Bazı noktalarda sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar öğle saatlerinde tamamlanırken, bazı bölgelerde elektrik kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek.

BERGAMA



Etkilenen Bölgeler

Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)



28.08.2026



Başlangıç Saati

09:00

Bitiş Saati

14:30

BAYINDIR



Etkilenen Bölgeler

Atatürk (Ağartır Çıkmazı Sk., Armağan Sk., Çamlık Sk., Çiçekli Sk., Çınar Sk., Fırıncı Sk., Gül Çıkmazı Sk., Hamidiye Sk., İnönü Cd., İstasyon Cd., Kahraman Sk., Kazım Dirik Cd., Molla Sk., Şehit Eray Dağlı Sk., Sümbül Çk., Yeni Sk.), Cumhuriyet (801. Sk., Alibey Sk., Asma Sk., Bahçe Sk., Demirci Sk., İlyas Tuna Sk., İnönü Cd., İstasyon Cd., Kazım Dirik Cd., Mehtap Sk., Ömerbey Sk., Papatya Sk., Sabribey Sk., Tepe Sk.), Yeşilova (İnönü Cd.)



29.08.2026



Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati: 17.00



BORNOVA



Etkilenen Bölgeler

İnönü (954. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)



28.08.2026



Başlangıç Saati: 13:30

Bitiş Saati: 17:30

Etkilenen Bölgeler: Kemalpaşa (7022. Sk., 7024. Sk., 7030. Sk., 7032. Sk., 7063. Sk., 7069/3. Sk., 7071. Sk., 7074. Sk., 7074/1. Sk., 7076. Sk., 7079. Sk., 7080. Sk., 7087. Sk., Çanakkale Cd.)



29.08.2026



Başlangıç Saati: 13:30

Bitiş Saati: 17:30



KARABAĞLAR



Etkilenen Bölgeler: Bahçelievler (325. Sk., 455. Sk., 490. Sk., İnönü Cd.)



29.08.2026

Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saatiç 14:00

KARŞIYAKA



Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6629. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6642/1. Sk., 6642/2. Sk., 6643. Sk., 6643/1. Sk., 6644. Sk., 6653. Sk., 6653/1. Sk., 6655. Sk.), Örnekköy (6601. Sk., 7532. Sk.)



28.08.2026



Başlangıç Saati: 09:00

Bitiş Saati: 15:00



ÖDEMİŞ



Etkilenen Bölgeler: Balabanlı, Karakova, Kazanlı (İSİMSİZ, OVA), Seyrekli

28.08.2026



Başlangıç Saati: 10:00

Bitiş Saati: 13:00



SEFERİHİSAR

Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet (5220. Sk., 5228/3. Sk., 5246. Sk., 5249. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5258. Sk., 5260. Sk., 5266. Sk., 5268. Sk., 5270. Sk., 5272. Sk., 5287. Sk., 5293. Sk., 5295. Sk., 5297. Sk., 5299. Sk., 5364. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5373. Sk., 5375. Sk., 5376. Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5385. Sk., 5388. Sk., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.)

29.08.2026

Başlangıç Saati: 07:00

Bitiş Saati: 13:00

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