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Spor

Trabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi

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Trabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke istifa etti. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada ise Tekke'nin istifasının kabul edilmediği ve görevine devam edeceği belirtildi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor'da 48 yaşındaki Fatih Tekke, yayıncı kuruluşa verdiği maç sonu röportajda istifa ettiğini açıkladı.

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Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"İSTİFA ETTİĞİMİ SÖYLEMEK İSTİYORUM"

"Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece yaşattık. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey, bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır geceli gündüzlü ekibimle, her şeyimizle beraber daha iyiyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Takım kesinlikle çok daha iyi olacak. Bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. O maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasibin ötesinde yer yok. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibarıyla istifa ettiğimi söylemek istiyorum."

Trabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi
Başlık ResmiTrabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi

Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu belirten Tekke, şöyle devam etti:

"Herkese söylediğim bir şey var; mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata öyle şeylere sonuç olabiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya 'olmaz'. O kadar güzel olmaz ki sizin de bir karar vermeniz lazım. Kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tür şeyleri de çok daha fazla büyüterek gidiyor. Camianın da rahatlatması adına, Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun."

Trabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi
Başlık ResmiTrabzonspor 'Yola devam' dedi! Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada ise Tekke'nin istifasının kabul edilmediği belirtildi.

Trabzonspor'un internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir." denildi.

GÖREVE DEVAM!

Açıklamada "Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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